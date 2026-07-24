Soggia bronzo ai Mondiali nelle “forme” in Romania 

C’è una bandiera con i Quattro mori sul podio del 14ª Campionato del Mondo Wukf di karate di Cluj-Napoca, in Romania, con una partecipazione totale di 2.100 atleti provenienti da 47 nazioni. L’ha portata Antonio Soggia (Centro Studio Arti Marziali Ossi), medaglia di bronzo nella categoria Kata Shotokan Senior. «È un risultato che per me ha un valore enorme, perché competere in un campionato del mondo significa confrontarsi con alcuni dei migliori karateka al mondo, dove ogni prova richiede preparazione, concentrazione e grande forza mentale», dice il 35enne ossese. «Questo è un nuovo punto di partenza: continuerò ad allenarmi con ancora più determinazione per inseguire nuovi obiettivi».

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