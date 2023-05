Sogaer, dopodomani la nomina del nuovo consigliere 

La nomina della segretaria generale della Regione, Gabriella Massidda, era messaggio per F2i: nella partita sulla fusione degli aeroporti, Viale Trento mette in campo il suo vertice. Ma dopo le dimissioni per incompatibilità – la dirigente ha guidato per anni l’assessorato ai Trasporti, da cui dipende parte dei finanziamenti agli scali – serve un altro nome. La Regione indicherà una nuova terna entro venerdì, giorno in cui verranno ristabiliti gli equilibri nel Cda della Sogaer.

Per il resto, il consiglio d’amministrazione ha visto di recente le conferme della presidente Monica Pilloni e dei consiglieri Giorgio Demurtas e Giorgio Delpiano. Nel board della Sogaer è entrato anche Marino Piga, che è stato scelto come amministratore delegato al posto di Renato Branca. Piga (sul quale Alberto Bertolotti di Confcommercio Sud Sardegna ha sollevato una questione di inconferibilità) ha guidato Sogaer Security e per oltre 40 anni ha lavorato nel gruppo Saras: avrà un mandato di un anno (come il resto del Cda), in cui cercherà probabilmente di portare avanti il contestato progetto di privatizzazione.

L’azienda ha chiuso il bilancio 2022 con un utile di 15 milioni e ricavi complessivi per 54,4 milioni di euro, il 10% in più rispetto al 2019. Del fatturato totale ben 16,7 milioni arrivano dal settore «non aviation», cioè dalle attività collaterali. Come ad esempio i parcheggi, che fruttano 3,2 milioni di euro all’anno.

