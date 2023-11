«Sogaer chieda subito i soldi» 

Lo chiedono senza tante cerimonie: «Sogaer, dove sono i soldi?». La domanda è scritta in una nota di Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, e Fausto Mura, presidente di Federalberghi della stessa area dell’Isola.

I mancati versamenti

I «soldi» di cui parlano sono quelli non versati dalle compagnie aeree alla società di gestione dell’aerostazione di Cagliari, dopo aver incassato i sei euro e mezzo di addizionale comunale per ogni passeggero che le compagnie avrebbero dovuto versare a Sogaer, che a sua volta li avrebbe dovuti depositare in un conto controllato dall’Inps. Ma Sogaer a quanto pare non lo fa e dopo le ispezioni del ministero dell’Economia è saltato fuori un debito, delle compagnie aeree nei confronti di Sogaer, di 18 milioni di euro. Sono soldi pagati dai passeggeri quando acquistano il biglietto, ma che di fatto sono nelle casse dei vettori. Di questi 18 milioni di euro, la fetta (ben più grande di metà torta) maggiormente sostanziosa è quella della somma dovuta da Ryanair: 12,8 milioni. Volotea “viaggia” su 1,4 milioni di debito, Ita su 376mila e EasyJet a quota 108mila. Poi ci sarebbero i 2,8 milioni non versati da Alitalia, su cui nessuno fa più affidamento.

Le contestazioni

Bertolotti e Mura si scagliano a testa bassa contro Sogaer, che ha lasciato accumulare crediti tanto alti. «Perché la società non ha richiesto di avere i denari che Ryanair le deve? Perché non ha intrapreso le dovute azioni legali?», chiedono.

La polemica

I presidenti di Confcommercio e Federalberghi del Sud Sardegna ricordano che «nonostante i ciclopici sforzi di qualcuno, l’aeroporto di Cagliari è ancora saldamente pubblico». Si riferiscono al tentativo di privatizzarlo cedendolo a F2i, che ha già gli altri due scali sardi. L’acquisizione è sospesa dalla magistratura amministrativa. «L’aeroporto di Cagliari è della Camera di commercio, cioè di tutti gli imprenditori e i commercianti di Cagliari e Oristano, e non ancora al servizio delle multinazionali. Per cui non è ancora giunto il momento di fare favori ai potenti sperando di non incorrere nelle loro ire o di poter avere la loro riconoscenza». I soldi di Sogaer devono stare nelle casse di Sogaer, dicono Bertolotti e Mura: «Se la notizia del debito è vera, sarebbe un grave danno patrimoniale a una società a capitale integralmente pubblico».

