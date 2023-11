Sogaer ai privati, c’è il ricorso al Tar  

Aeroporti, si apre un altro fronte giudiziario: sulla privatizzazione dello scalo di Cagliari si pronuncerà il tribunale amministrativo regionale.

Lunedì gli avvocati della Confcommercio Sud Sardegna hanno depositato il ricorso contro la delibera della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano che ha avviato il processo di integrazione con gli aeroporti di Olbia e Alghero. Un’operazione contestata – e già al centro di un altro procedimento davanti al tribunale delle imprese del capoluogo – che si concretizzerebbe con l’ingresso dell’ente pubblico in Ligantia.

I passaggi

La Camera di Commercio dovrebbe sottoscrivere un aumento di capitale della società della galassia F2i (di cui gli avvocati della Regione hanno, recentemente, sottolineato lo squilibrio tra debiti e attivo circolante in una memoria difensiva). Non ci sarà nessun movimento di denaro e nessuna gara pubblica ma il semplice conferimento delle azioni della Sogaer, controllata al 94%. La Camera avrà così una quota di minoranza (40,5%) di Ligantia, che già ha in pancia i pacchetti di maggioranza di Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero).

I nodi

Ma, sottolinea il ricorso presentato dal pool legale composto dal presidente emerito della Corte costituzionale Romano Vaccarella, e dagli avvocati Lodovico Visone, Aristide Police e Raimondo d’Aquino di Caramanico, con questa operazione «la Camera dismette la gestione dell’essenziale struttura strategica per lo sviluppo della circoscrizione territoriale di competenza».

Insomma: in questa maniera l’associazione delle imprese di Cagliari e Oristano supererebbe i propri confini. Oltre a una pronuncia nel merito, gli avvocati hanno chiesto anche la sospensione della delibera della Giunta camerale.

La scelta

Perché questa volta gli avvocati hanno bussato alle porte del Tar? Perché al centro del ricorso c’è un atto della Camera di Commercio, che è un ente pubblico. E la competenza è del tribunale amministrativo.

RIPRODUZIONE RISERVATA