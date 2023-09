Sofocle o Eduardo De Filippo?  

I grandi classici possono ancora essere interpretati in chiave contemporanea, fornire spunti sul presente, ed essere amati anche dal pubblico più giovane. Lo vuole dimostrare la Stagione 2023-2024 de “La Grande Prosa e Danza”, la tessera più importante della programmazione del Teatro Massimo di Cagliari, organizzata dal CeDAC con il patrocinio e il sostegno di Ministero, Regione, Comune e Fondazione di Sardegna. «È un cartellone particolarmente versatile, che strizza l’occhio ai classici ma anche ai grandi contemporanei. C’è un mix di elementi: la commedia si lega al dramma per dare uno spaccato di quello che offre il grande panorama italiano del teatro», spiega la direttrice artistica Valeria Ciabattoni.

Il cartellone

Sul palco con 10 titoli tra novembre e aprile, in un cartellone che spazia da Shakespeare a Beckett, da Sofocle a Eduardo De Filippo, con moderne riletture, accanto alle creazioni di importanti coreografi contemporanei. Artisti del calibro di Laura Marinoni e Elisabetta Pozzi in “Maria Stuarda” per la regia di Davide Livermore, Geppy e Lorenzo Gleijeses in “Uomo e Galantuomo” di De Filippo, e ancora Giuliana De Sio e Alessandro Haber ne “La signora del martedì” di Massimo Carlotto.

Su il sipario

In apertura di stagione (sabato 11 e domenica 12 novembre) “Il marito invisibile”, scritto e diretto da Edoardo Erba e interpretato da Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Per poi arrivare alla vertiginosa interpretazione di Franco Branciaroli nei panni di Shylock ne “Il mercante di Venezia” di William Shakespeare con adattamento e regia di Paolo Valerio, e alla visionaria mise en scène di “Aspettando Godot” firmata da Theodoros Terzopoulos con Paolo Musio, Stefano Randisi e Enzo Vetrano accanto a Giulio Germano Cervi e Rocco Ancarola. Poi il fascino del mito in “Edipo Re / Una favola nera”, uno spettacolo con Edoardo Barbone, Ferdinando Bruni, Mauro Lamantia e Valentino Mannias e gli splendidi costumi di Antonio Marras. Arturo Cirillo porta in scena la sua versione di “Cyrano de Bergerac”, mentre Valentina Cardinali “La corsa dietro il vento / Dino Buzzati e l'incanto del mondo”, di e con Gioele Dix. Poi anche “Il segreto del talento”, con l'originale commedia per musica di Valeria Parrella e Paolo Coletta, interpretata da Teresa Saponangelo e Elisabetta Valgoi. E ancora “Festen. Il gioco della verità” con Danilo Nigrelli e Irene Ivaldi, per la regia di Marco Lorenzi.

Anima e corpo

Relativamente alla danza, lo spirito è sempre quello di un respiro internazionale: due straordinarie compagnie, una degli Stati Uniti (Paul Taylor Company), e una francese (Maladain Ballet Biarritz) che porteranno le loro coreografie dalla tecnica sopraffina. “Hope is the Thing with Feathers” sono le creazioni di Michelle Manzanales, “Airs” e “Piazzolla Caldera” di Paul Taylor. Infine un tributo al genio di Ludwig van Beethoven con “Beethoven 6” (da “La Pastorale”) del Malandain, in cui il coreografo francese Thierry Malandain celebra l'amore del compositore tedesco per la natura sulle note della Sesta Sinfonia, accanto a un estratto da “Mozart à 2”. Fuori abbonamento, a gennaio, “Sabir / viaggio mediterraneo” con l'étoile Emanuela Bianchini e i solisti della Mvula Sungani Physical Dance. Ad affiancarle, due proposte italiane. Daniele Cipriani porterà “Duets and Solos” e Il Balletto di Milano, invece, debutterà con un balletto in due atti di Stèphen Delattre. Anche altri due fuori programma legati alla danza. Questo fine settimana la compagnia francese Bellazar, per la prima volta in Italia, con i suoi linguaggi artistici trasversali porterà in scena “Eclipse”. Il 25 e 26 novembre sul palco Carola Puddu, che interpreterà il cigno nero in una rivisitazione de “Il lago dei Cigni”.

RIPRODUZIONE RISERVATA