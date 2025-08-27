Sofian, l’edicolante «Qui ho trovato lavoro e serenità» 

Ammette che fare l’edicolante non l’ha fatto diventare benestante. «Ma mi ha reso felice e sereno, e questo è più che sufficiente. I soldi sono importanti solo per vivere, ma nulla di più. E io qui a Cagliari vivo benissimo». Sofian, 38 anni, è arrivato dal Bangladesh nel 2018 con un biglietto di sola andata e il sogno di una vita migliore. «Oggi ce l’ho». Quando racconta di quando, tre anni fa, ha acquistato l’edicola in via Roma, «l’unica nella via più importante di Cagliari insieme a quella che sta laggiù», laggiù è vicino al Consiglio regionale, gonfia il petto d’orgoglio. «Ho scelto di vendere i giornali perché mi piace il contatto con le persone, ogni giorno arrivo alle 6 del mattino e me ne vado alle otto di sera. È faticoso, certo, ma anche molto appagante perché vedo molte persone contente», dice ancora. La sua edicola è punto di riferimento per i turisti («vendo giornali anche per gli stranieri, francesi, tedeschi, spagnoli, inglesi, arabi») e per i cagliaritani che ogni giorno attraversano i portici. «La mia è una vera edicola», rivendica, «io vendo tutti i giornali: quotidiani, settimanali, mensili, fumetti, ma anche souvenir. Mi piace questo lavoro, è bellissimo. E Cagliari mi fa stare bene». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA