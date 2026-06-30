Sofia campionessa di latino-americana 

«Ha incominciato a ballare subito dopo aver imparato a camminare: quando sentiva la musica latino-americana a modo suo ballava a ritmo». Sono le parole con cui Valentina Guglielmi, giovane mamma di Villaperuccio, racconta il percorso della sua piccola Sofia Piredda, 7 anni, che è diventata campionessa nazionale di ballo latino-americano nella competizione di Fida Italia 2026 tenutasi a Casagiove in provincia di Caserta. La piccola, preparata dai maestri di ballo Emanuele Ledda e Silvia Loi della società Elledance che ha sede a Carbonia e a Piscinas, ha trionfato tra tante piccole agguerrite concorrenti: «Non perde una lezione – racconta ancora la mamma – ha iniziato a soli 3 anni, sempre con grande passione e determinazione. Quando diamo rientrati in Sardegna è stata festeggiata da tutta Villaperuccio e dai paesi limitrofi».

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