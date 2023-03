«Soffrivo di vertigini,  ora salgo sui trampoli per la gioia dei bimbi» 

«Non è stato per niente facile portare avanti il corso, è buffo da raccontare, ma la mia più grande paura è l’altezza. I miei trampoli sono lunghi 85 centimetri e così arrivo fino a due metri e mezzo. Penso di aver intrapreso questo percorso proprio per andare oltre ai miei limiti. Durante le lezioni non riuscivo mai a staccarmi dalle mani dell’insegnante, per cui mi sono dovuta impegnare letteralmente ogni giorno in modo assiduo e costante».

«Solo la scorsa estate ho avuto il coraggio di prendere in mano il mio sogno e farlo diventare realtà», racconta l’artista di Capoterra, «ho contattato Tiziana Martucci che sui trampoli ci sta già da vent’anni, oltre che essere un’attrice molto conosciuta a Cagliari. Ho deciso di frequentare un corso con lei, durato appena tre lezioni, e iniziai ad esercitarmi in casa. Mi spostavo inizialmente dal forno al lavandino – ride – e successivamente ho allungato le distanze arrivando fino al frigorifero».

Dodici anni fa rimase affascinata dagli artisti sui trampoli. «Non ho mai smesso di pensarci, estasiata». Valeria Cingolani un anno fa ha avuto il coraggio di provare a salire lassù e adesso, oltre a insegnare yoga, è diventata animatrice e utilizza i trampoli per creare spettacoli coinvolgenti e divertenti. Per la gioia dei bambini.

Paura superata

L’esordio

La sua prima uscita in pubblico è datata 14 luglio 2022 ed è andata oltre ogni rosea aspettativa «Non mi aspettavo di portare a casa questo successo già la prima sera. Successivamente mi hanno contattata per grossi appuntamenti come il Cartoon Fest o il Castello di Babbo Natale, e adesso mi ingaggiano anche per i matrimoni».

C’è una molla che fa salire sui trampoli e restarci. «È l’emozione che suscitano». prosegue Cingolani. «I bambini rimangono affascinati, mi fanno un sacco di domande e mi guardano a bocca aperta. Tra i piccoli dai due ai cinque anni la magia predomina, mi vedono come un personaggio d’altri tempi e non pensano che io possa avere un trucco dietro».

La storia

Di fronte ai piccoli spettatori la storia che racconta è sempre la stessa e colpisce i bambini: «Provengo dal paese degli alti, dove tutti siamo nati così per poter guardare il mondo da un’altra prospettiva», sorride. Non mancano le richieste di foto con la “gigante buona” e le attività interattive: «Solitamente faccio passare i bambini sotto i trampoli, oppure sfiliamo o giochiamo insieme. Rimangono estasiati e per me questo è tutto».

Detto da una donna che soffriva di vertigini è un fatto straordinario. «Dico sempre ai miei spettatori: per superare una paura la soluzione è passarci attraverso, non ci sono altre strade. Bisogna viverla e farne esperienza fino a quando non ci si rende conto che, forse, non fa più così paura. Quando superi un ostacolo automaticamente hai una nuova competenza, e ti rende la vita più libera e divertente. Come per me l’altezza».

E adesso Valeria Cingolani guarda con ottimismo al futuro: «Vorrei raccontare ai bambini il mio personaggio. Ma si sta ancora evolvendo, nella mia testa sto cercando di costruire uno spettacolo da portare in tour».

