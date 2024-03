Soffre il mercato immobiliare: -10% 

Il mercato immobiliare italiano soffre il caro mutui e chiude il 2023 con un calo delle compravendite di abitazioni di quasi il 10%. Dopo il buon andamento di 2021 e 2022, lo scorso anno le transazioni sul mercato residenziale sono scese a meno di 710 mila. Secondo i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, tutti i trimestri hanno registrato un andamento negativo e non ha fatto eccezione il periodo ottobre-dicembre, anche se il calo è stato in questo caso ridotto a -3,3% contro la contrazione di oltre il 10% rilevata nel terzo trimestre. In attesa che la Bce opti, probabilmente a giugno, per un primo taglio dei tassi, gli italiani sembrano aver guardato agli investimenti immobiliari con il freno a mano tirato, decidendo per un acquisto solo nei casi strettamente necessari ed approfittando, quando possibile, delle agevolazioni fiscali concesse sulla prima casa. Delle 191 mila unità abitative acquistate da persone fisiche nel quarto trimestre, quasi il 63% rientra infatti proprio nella definizione di "prima casa". Allo stesso tempo, la quota di abitazioni acquistate ricorrendo a un mutuo è scesa abbondantemente sotto il 40% (al 37%), per la prima volta dal 2021.

