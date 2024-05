Soffocato mentre mangia in ristorante 

È morto soffocato, mentre mangiava in un ristorante sulla ex statale 131, in territorio di Sestu. Per Gesuino Angioni, 81 anni, non c’è stato nulla da fare. Inutili tutti i tentativi fatti per salvargli la vita. Nessuno dei presenti è riuscito a sbloccare il bolo alimentare che era finito di traverso mentre masticava, bloccandogli così le vie respiratorie.

La tragedia

La tragedia è avvenuta ieri all’ora di pranzo. Alcuni avventori e i gestori del locale si sono subito accorti dell’emergenza. Purtroppo, però, non si è potuto far nulla per salvare l’81enne di Sestu che aveva deciso di pranzare fuori con qualche conoscente. È stato subito chiamato anche il 118 che ha inviato un’unità medicalizzata. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione cittadina che hanno chiamato il medico legale. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e la salma è stata riconsegnata ai familiari per i funerali che dovrebbero essere programmati per domani.

Il pranzo in ristorante

Per Gesuino Angioni doveva essere una giornata di festa: l’arrivo al ristorante, in una delle tante aree commerciali della ex statale 131, in compagnia di qualche conoscente, poi l’inizio del pranzo e la tragedia. Ai carabinieri non è rimasto altro da fare di accertare l’accaduto e di informare la Procura. Nessuna indagine è stata disposta, visto che la disgrazia è stata subito archiviata come una tragica fatalità.

L’esperto

«Purtroppo sono tragedie che si ripetono», spiega il medico legale Roberto Demontis. Ma cosa succede in questi casi? «Succede», aggiunge, «che il bolo alimentare finisce per invadere la trachea, ostruendo poi anche i bronchi. La vittima non riesce così a respirare e muore per soffocamento. Una occlusione da bolo alimentare, insomma». Ma ci si può salvare? «Con particolari manovre si può, ad esempio quando il soffocamento è dipeso da un’oliva», risponde il primario di Medicina Legale del Brotzu, «Più difficile quando il bolo è liquido: in questo caso, l’ostruzione raggiunge subito trachea e bronchi, provocando la morte».

I precedenti

Anni fa uno studente di Sinnai che frequentava un Istituto superiore di Monserrato era morto mentre mangiava un panino: il bolo alimentare lo aveva soffocato in pochi secondi fra la disperazione dei compagni di classe, dei docenti e dei familiari, poi arrivati nell’Istituto. Si chiamava Michele, giocava a rugby. Un gigante. Ora questa nuova, terribile tragedia.

