Soffocati dai miasmi delle fogne 

Palermo. Sotto il manto della Statale 113, a pochi metri dalla cantina vinicola della Duca di Salaparuta, i vigili del fuoco hanno appena recuperato i corpi di cinque operai. Sono morti per avere respirato nello spazio confinato idrogeno solfarato prodotto dai liquami con una concentrazione dieci volte superiore al limite. Casteldaccia, 25 chilometri da Palermo: il nastro di protezione sistemato per isolare la zona della strage non blocca una donna: Guarda alla sua destra. Parcheggiata, radente al marciapiede, c'è un auto: è un’Alfa Romeo Stelvio. «È l'auto di papà, è la sua...». Piange.

I morti

Le vittime sono Epifanio Alsazia, 71 anni di Partinico, contitolare della ditta Quadrifoglio group srl, che aveva vinto l'appalto dell'Amap, l'azienda di Palermo, per i lavori di manutenzione della vasca fognaria della zona orientale di Casteldaccia; Giuseppe Miraglia di 47 anni originario di San Cipirrello (Palermo), Roberto Raneri di 51 anni di Alcamo (Trapani), Ignazio Giordano di 59 anni e Giuseppe La Barbera, 26 anni, lavoratore interinale dell'Amap, la stazione appaltante. «Ho visto i volti dei poveri operai, avevano un colore che da ex medico legale mi dico sono morti per intossicazione», spiega l'assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, dopo il sopralluogo su mandato del governatore Renato Schifani. Un sesto operaio, Domenico Viola, 62 anni, è grave ed è ricoverato al Policlinico di Palermo. Altri tre operai l'hanno scampata, non si sono calati nel tunnel col gas killer: Giovanni D'Aleo, di 44 anni, Giuseppe Scavuzzo, di 39 anni, e Paolo Sciortino, di 35 anni, sono stati portati nell'ospedale di Termini Imerese per precauzione. «C'è mia figlia a casa con due bambini, sto andando da lei», dice in lacrime il suocero di Giuseppe La Barbera, l'interinale morto sottoterra che era corso aiuto dei colleghi allertato dalle urla.

L’intervento

I lavori lungo la strada statale 113 erano stati predisposti dopo le segnalazioni degli ultimi giorni sulle anomalie della rete fognaria. Cgil Cisl e Ull per domani hanno proclamato lo sciopero generale di 4 ore nella provincia di Palermo e di 8 ore degli edili. «Sia fatta piena luce su questa tragedia», scrive su X la premier Giorgia Meloni. E dal Colle chiosa Sergio Mattarella: «L’ennesima inaccettabile strage sul lavoro deve riproporre con forza la necessità di un impegno comune che deve riguardare le forze sociali, gli imprenditori e le istituzioni preposte».

