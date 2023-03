Soffocata da una cucchiaiata di pappa 

MONZA. Tutto è iniziato con un colpo di tosse per la pappa di traverso, poi l’apnea, il panico, la corsa in ospedale. È morta dopo sei giorni di coma, a otto mesi, nulla hanno potuto i medici del reparto di rianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza. La colpa è di un boccone andato di traverso. Per la giovane madre, già in difficoltà economiche prima del dramma, amici e familiari hanno aperto una raccolta fondi. La tragedia è stata questione di pochi attimi, mentre mamma e figlia trascorrevano insieme il momento della cena, come ogni giorno, nella loro casetta di Brugherio, in provincia di Monza. Quando la donna ha visto il viso della piccola diventare rosso e poi livido ha tentato di farla tossire, ma non ci è riuscita. Ha chiesto aiuto al 118, poi ha preso la bambina in braccio e si è precipitata di sotto, in direzione di quell’ambulanza che sembrava non arrivare mai, anche se in realtà erano passati solo pochi minuti. E poi ancora a sirene spiegate verso l’ospedale, distante circa 12 chilometri, il reparto pediatrico e la terapia intensiva già allertati. Per la piccina sembrava esserci una speranza: liberata dall’ostruzione, nonostante la crisi respiratoria si era stabilizzata, ma era grave. I medici hanno fatto di tutto perché si riprendesse, ma il 4 marzo il suo cuore ha smesso di battere.

Una tragedia che ogni anno colpisce circa venti-trenta famiglie, a fronte di 450 casi di ostruzioni pediatriche l’anno in Italia, mentre a livello europeo i bimbi morti per soffocamento da cibo ogni anno sono circa 500. «Un abbraccio e le più sentite condoglianze alla famiglia della piccola. Un dolore che nessuno mai dovrebbe provare nella vita", scrive Giorgia Venturini, conduttrice televisiva e presidente dell’associazione Sole, che «darà il suo contributo alla raccolta fondi avviata da amici e colleghi della mamma di Brugherio».

RIPRODUZIONE RISERVATA