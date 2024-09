Soffitto crollato: anziani senza pace 

Situazione ancora traballante e nessuna soluzione in vista, a oltre venti giorni dalla chiusura del centro anziani di viale Nenni, reso inagibile dal crollo del soffitto del refettorio il 5 settembre scorso. L’incidente ha costretto allo sgombero dell'edificio, col trasferimento dei 21 ospiti in altre strutture del territorio, creando disagi agli stessi anziani, ma soprattutto ai loro familiari.

Con una interpellanza della minoranza, i consiglieri Luca Pirisi e Luciana Uda chiedono di conoscere la programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria per ripristinare l'edificio. Chiedono anche di sapere quali sono gli esiti delle verifiche tecniche sulla struttura, quali costi e tempi sono stati preventivati per gli interventi. Luca Pirisi aggiunge: «Il Comune deve celermente procedere agli interventi di manutenzione straordinaria o cercare alternative valide, per mitigare i profondi disagi agli ospiti e ai loro familiari, oltre che per tutelare i posti di lavoro delle persone impiegate per l'assistenza». L'ufficio tecnico comunale ha provveduto da subito a effettuare diversi sopralluoghi per valutare la stabilità dell'edificio. L'esito di questi sopralluoghi non è dato a sapere. Dal canto loro gli amministratori comunali hanno messo in campo diverse iniziative. «Ci siamo mossi subito e non siamo rimasti con le mani in mano - dice l'assessore ai Servizi sociali, Maria Luisa Muzzu - Abbiamo lavorato intensamente e l'esito di questo lavoro lo annunceremo nella riunione del consiglio comunale, convocato per lunedì sera». Attualmente la struttura è sotto la gestione della cooperativa sociale Oltrans Service di Olbia. (f. o.)

