Soffia “Vento di Mare” sulla terrazza del Bastione 

Nei giorni in cui Cagliari vive l'atmosfera internazionale della Coppa America, il Bastione di Saint Remy torna a essere protagonista con “Vento di Mare”, il nuovo appuntamento di “Storie di Bastione”, in programma venerdi e sabato, dalle 17 alle 24, a ingresso gratuito.

Due giornate pensate per trasformare uno dei luoghi più iconici della città in una grande terrazza musicale affacciata su Cagliari, con una programmazione che accompagna il pubblico dal pomeriggio al tramonto fino alla notte. L’evento e prodotto e organizzato da Tra Le Nuvole, realta cagliaritana attiva da anni nella produzione di festival, concerti e grandi eventi, tra cui Poetto Fest, Tattoo Convention, Oktober Fest, St. Patrick Village e numerose produzioni live alla Fiera di Cagliari. Con “Storie di Bastione”, Tra Le Nuvole conferma la propria visione: creare eventi capaci di unire musica, valorizzazione dei luoghi e partecipazione popolare.

Venerdì

La prima giornata avrà come protagonisti i Mojave Grey, progetto internazionale formato da Zander Bleck e Michael Pozzi, capace di fondere rock, elettronica, suggestioni desertiche e pulsazioni da dancefloor. La loro musica, definita spesso come desert dance music, nasce per gli spazi aperti e per i contesti in cui il suono diventa esperienza. Dopo aver suonato in scenari iconici come l’ultimo Coachella e il Burning Man, i Mojave Grey arrivano al Bastione con una performance pensata per dialogare con uno dei momenti più suggestivi della giornata: il tramonto su Cagliari. Chitarre, elettronica e intensità live accompagneranno la città mentre la luce scende sul mare, trasformando il Bastione in un palcoscenico naturale. La line up di venerdì sarà completata da D-Spe, Piraz, Luma, Laddo, JFK e dal “Radiolina Showcase”, per un percorso musicale continuo dalle 17 fino alla mezzanotte.

Sabato

Il racconto musicale proseguirà con i Monkeys, protagonisti della prima parte della giornata e del lungo tramonto al Bastione. Il loro set portera sonorita calde, fluide e perfette per vivere la piazza nelle ore piu belle del pomeriggio. Dalle 22, la serata cambierà passo con “Indie Power”, una delle feste più amate dal pubblico italiano. Più che un semplice dj set, “Indie Power” è un grande rito collettivo: canzoni da cantare a memoria, ritornelli generazionali, energia da festival e una piazza che diventa una sola voce. Il Bastione si trasformerà così in una grande arena a cielo aperto sopra Cagliari, dove musica indie, pop e alternativa si incontrano in una festa corale, immediata e partecipata.

Anche sabato sarà presente il “Radiolina Showcase”, con Radiolina media partner dell'evento. L’ingresso sarà gratuito per entrambe le giornate. L’organizzazione invita il pubblico ad arrivare presto, sia per godere del tramonto sia per favorire un accesso ordinato nel rispetto della capienza prevista ( red. spett. ).

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