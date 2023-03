Soffia il vento e volano i tetti 

Soffia il vento e la Gallura va in pezzi, è vero che le raffiche di maestrale delle ultime 72 ore sono state da record, ma hanno anche creato problemi che vanno ben oltre le fisiologiche conseguenze di qualche giorno di maltempo. Il problema lo conoscono bene i comuni, piccoli e grandi, e riguarda la manutenzione del patrimonio immobiliare privato e in parte anche pubblico. Il maestrale ha mostrato le pessime condizioni di decine di edifici, abbandonati o addirittura oggetto da anni di ordinanze comunali (rimaste lettera morta) di messa in sicurezza. Le amministrazioni comunali hanno in carico, perché i proprietari se ne disinteressano, decine di immobili abbandonati che cadono a pezzi.

Diffida alla Regione

A Tempio, mercoledì e giovedì, è successo qualcosa che ha pochi precedenti. Il comandante della Polizia Locale, Giovanni Giua conferma: «Siamo stati costretti a chiudere alcune vie del centro abitato, i rischi erano troppo alti». Se si sovrappone la mappa della aree interdette con l’elenco delle ordinanze di messa in sicurezza degli edifici, si scopre che c’è una qualche coincidenza. Ai primi di gennaio il Comune di Tempio aveva intimato alla Regione, e ai proprietari privati pro quota, di mettere in sicurezza l’ex Hotel Esit. Soprattutto nel lato che da su via Asilo, a ridosso dell’edificio che ospita la Scuola Primaria, le condizioni dell’ex albergo sono pessime. Le raffiche di maestrale hanno fatto volare in strada pezzi di grondaia e tegole. L’amministrazione comunale, qualche settimana fa, aveva di nuovo sollecitato una operazione di messa in sicurezza. Il Comune ha anche effettuato dei controlli ad hoc per assicurarsi che non vi fossero problemi, prima della installazione di una delle tribune destinate al pubblico del Carnevale. A Tempio sono almeno una ventina gli edifici che devono essere sistemati dai privati, il Comune perde tempo e soldi per individuare, informare e diffidare i destinatari delle ordinanze.

La mappa di Olbia

A Olbia non va meglio, la Polizia Locale, guidata dal comandante Giovanni Mannoni, dovrà effettuare numerosi sopralluoghi. Sono stati già segnalati alcuni capannoni a ridosso dell’area commerciale di Colcò, giovedì è volato di tutto. Sotto osservazione anche due vecchi edifici, in carico al Cipnes, nei pressi di via Indonesia, uno è l’ex Commissariato. Dice Mannoni: «Non sappiamo ancora da dove sono volati dei grossi pannelli, ma è necessario un intervento di messa in sicurezza. Abbiamo altre situazioni, il Comune ha diffidato i proprietari». Ordinanze sono state emesse, ed eseguite, per il palazzo Bellavista, vicino a Municipio, e una è in esecuzione per una porzione del “Palazzaccio”. Un discorso a parte merita in Geovillage. Dopo mesi di abbandono, il compendio è passato al Cipnes. Il Consorzio, ieri, si è trovato con una parte della facciata del palazzetto dello Sport danneggiata dal vento. Anche in questo caso sarà l'ente a rimediare, con fondi pubblici.