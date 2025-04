Sofferta e preziosissima 

eSPERIA CAGLIARI 80

PORTO RECANATI 79

Confelici Carni CA : N. Manca 5, Cabriolu, Giordano 16, Potì 20, Thiam 4, Picciau 13, Locci 10, Maresca 5, Bartolozzi 7, Sanna. Allenatore F. Manca

Attila Junior P. Recanati : Mancini 4, Gamazo 16, Rapini 18, Caverni 20, Redolf ne, Pesce 5, Cicconi Massi 2, Montanari 1, Ciribeni 13, Filippetti ne. Allenatore Coen

Parziali : 22-27; 41-44; 59-66



Ha sofferto, ha lottato e alla fine è stata premiata. La Confelici Cagliari esulta ancora: grazie a una provvidenziale tripla di Giordano a 5 secondi dalla sirena, batte anche Porto Recanati a Monte Mixi e centra la terza vittoria consecutiva nella Poule Gold di B Interregionale (80-79). Un successo sofferto e, proprio per questo, ancor più prezioso per i rossoblù, capaci di sovvertire l’andamento del match dopo essere stati in svantaggio per quasi tutti i 40 minuti.

I due punti, strappati con grinta (e anche un pizzico di fortuna) nel finale, permettono di fare un ulteriore passo avanti in classifica e di consolidare il piazzamento in zona playoff.

La cronaca

Partenza a razzo degli ospiti, che piazzano subito un parziale di 9-0. L'Esperia reagisce con un contro-break firmato da Potì e Giordano, ma Caverni è incontenibile, e con altri 5 punti filati costringe coach Manca al timeout. I cagliaritani, a questo punto cambiano volto, e a cavallo tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto piazzano un 11-0 che vale il primo vantaggio. Decisivo, in questa fase, l’apporto dei pretoriani Locci e Picciau, che propiziano il +5 dopo aver concesso ai marchigiani la miseria di 4 punti in 6 minuti. Porto Recanati, però, ha tante armi nel proprio arsenale: Gamazo sale di colpi e ribalta nuovamente l’inerzia in favore dei suoi, che alla pausa lunga conducono nuovamente sul 44-41.

Al rientro in campo, Gamazo e Caverni proseguono l’opera per l’Attila Junior, portando il margine fino al +11 (43-52). L'Esperia barcolla ma resta in piedi con un ottimo Potì, che piazza 5 punti consecutivi e riapre immediatamente i giochi.

Nell’ultimo quarto Porto Recanati resta avanti (anche +8) e sembra poter piazzare l’allungo decisivo da un momento all’altro. A 1 minuto dalla sirena, però, la Confelici ha lo spunto giusto: Potì pareggia i conti a quota 77, Gamazo e Ciribeni rispondono con un libero a testa, ma dalla parte opposta si scatena Giordano, che sigla il sorpasso e fa balzare in piedi il pubblico di via Pessagno. Porto Recanati ha ancora una chance con Caverni, ma il suo tiro si addormenta sul ferro ed esce.



