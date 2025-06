Sofferenza e gioia «I nostri ragazzi hanno meritato»  

La promozione in serie D è stata «soffertissima» ma «meritata». E la punizione del vantaggio nella finale di ritorno contro la Vianese è stata «incredibile». Il giorno dopo il salto di categoria l’euforia ancora non è venuta meno ed è palese nei commenti di Matteo Zanda e Simone Pinna, ds e difensore del Monastir, ospiti ieri della trasmissione L’Informatore sportivo condotta su Radiolina da Alberto Masu: dirigente e giocatore, protagonisti dell’impresa della formazione guidata in panchina da Marcello Angheleddu, hanno convenuto sulla difficoltà di un campionato «molto duro» e sull’aver fatto «la storia» del club, per la prima volta arrivato tanto in alto.

«I ragazzi hanno meritato», ha sostenuto Zanda, «ci siamo confrontati con squadre importanti come Ossese e Tempio mentre il Budoni si è staccato e non siamo riusciti a riprenderlo. Ma il nostro cammino è stato importante e il risultato lo conoscete». Un traguardo tagliato anche col supporto del pubblico. «Monastir ha 5mila abitanti, non siamo molto seguiti ma domenica c’è stata una bella cornice con 750 persone sugli spalti». Tifosi che hanno visto il gran gol del vantaggio firmato da Pinna, una punizione che l’ex del Cagliari ha calciato dal limite dell’area. «Ho avuto la fortuna di segnarne un’altra quest’anno dalla stessa mattonella col Ghilarza. Ma questa è stata incredibile», ammette il giocatore, a 28 anni rinato dopo aver lasciato la Serie A. «Scendere di categoria è pesante, ci si porta dietro strascichi per tanto tempo e si arriva a mettere in dubbio le proprie qualità», ammette: «A me è successo ma qui ho trovato uno staff e compagni che mi hanno fatto sentire bene».

Ora c’è la Serie D. «Per noi è la prima volta in un campionato di livello nazionale», sottolinea Zanda, che per la rosa pensa a «un mix tra calciatori esperti e giovani. Servirà gente fisica, che ha voglia e fame». Anche perché «ci sono piazze che hanno 10mila spettatori e giocatori che hanno calcato i campi di Serie B e C», aggiunge Pinna. Però il Monastir conta di fare bella figura. Con Pinna e con Andrea Cocco, che ha realizzato il rigore della promozione (il 2-0) al 93’. «Ero sicuro che avrebbe segnato», afferma Zanda, «è un leader come Pinna». Entrambi dovrebbero restare. «Ne sarei felicissimo», conferma il difensore. Così anche il tecnico Angheleddu. «La volontà è continuare con lui», conferma il ds, «ci sa fare ed è ambizioso. È un valore aggiunto». (an. m.)

