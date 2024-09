Soe-Comune, ormai è guerra 

«Così non ce la facciamo: siamo costretti ad adire le vie legali». Più che una minaccia è una resa quella di Angelo Bresciani, presidente della Società oristanese di equitazione. Sul groppone c’è ancora una fattura insoluta di 56mila euro, il costo di smaltimento del letame che, in assenza di un’apposita vasca per la trasformazione in concime, era stato accumulato in uno dei campi di pertinenza dell’impianto di Sa Rodia, prima di finire nel mirino del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri. «A distanza di sette mesi dalla richiesta di risarcimento, dal Comune non abbiamo ancora visto un centesimo, eppure quella quietanza è il frutto di una negligenza della pubblica amministrazione che non aveva mai messo a norma la struttura».

Pratica ambientale

Lo scorso marzo (a danno ormai fatto) l’Amministrazione civica ha stanziato 42mila euro per la realizzazione di una platea di maturazione dei reflui zootecnici palabili. «I lavori procedono - spiega Bresciani - ma sul fronte indennizzo il Comune è silente». La società aveva quantificato il danno in poco meno di 130mila euro: oltre il conto per lo smaltimento, anche le spese per il mancato incasso derivante dalla vendita del concime, il trasporto del letame e le multe comminate ai presidenti che si sono alternati alla guida della Soe per l’inosservanza degli obblighi di trattamento dello stallatico. Della vicenda si era occupata in Consiglio comunale la minoranza, che aveva avanzato qualche dubbio su un eventuale «accordo pregresso» tra l’Amministrazione e i richiedenti. Era stato l’assessore al Patrimonio, Ivano Cuccu, a rispondere, precisando che su un eventuale indennizzo non era ancora stata presa una decisione. Da allora nulla più, anche se nell’Albo pretorio qualche giorno fa è apparsa una determina con la quale si accerta un’entrata di 150mila euro, frutto di un finanziamento regionale destinato alla ristrutturazione, manutenzione e messa in sicurezza del maneggio coperto e delle scuderie della Soe. Nulla a che vedere con il risarcimento chiesto e ora Bresciani è pronto a portare il Comune in tribunale.

Il caso Tari

Intanto, nei giorni scorsi, la società ha ricevuto un altro conto da saldare: quello per la Tari che, secondo quanto accertato dalla Guardia di finanza in seguito alla segnalazione di un privato, non è stata versata negli ultimi cinque anni. «È vero - conferma Bresciani - non abbiamo ricevuto alcun avviso dal Comune, ma questo non ci giustifica. Abbiamo già pagato l’annualità 2024 e verseremo anche le altre richieste, per un importo di 2.200 euro se versato nei termini».

La questione, pur senza riferimenti diretti alla Soe era stata sollevata nei giorni scorsi dai consiglieri comunali di minoranza attraverso un’interrogazione urgente con risposta scritta. «Nell’ultimo anno siamo stati sotto attacco - osserva Bresciani - tra due anni scadrà la concessione, è chiaro ci siano molti appetiti. Ma bisogna tenere a mente che la Soe è patrimonio della città, non di una parte politica».

