«Soddu si dimetta per tornare al voto» 

E proprio Cocco, leader di Italia in Comune, gruppo che ha visto la fuga verso il misto di due consiglieri su tre eletti nelle proprie file, Gabriella Boeddu e Maria Boi, non va oltre. Con Gianni Dettori prende tempo. Si attende l’incontro avvenuto ieri a tarda sera con la segreteria politica, per decidere insieme le mosse future e la strategia da seguire.

Accuse per nulla velate e reciproche di trasformismo, tradimento, fino a quelle più pesanti di «deleghe assessoriali come merce di scambio per comprare il voto dei consiglieri, nel nome del più spudorato familismo». È una crisi politica infinita, che logora i rapporti all’interno del Consiglio comunale di Nuoro, e tra i gruppi consiliari che nel 2020 portarono alla rielezione di Andrea Soddu alla guida della città. La crisi politica dell’amministrazione barbaricina non pare per nulla sopita. Tutt’altro. E dopo il contrattacco da parte dei consiglieri che sostengono Soddu, agli ormai ex compagni di viaggio di Italia in comune, Un’altra Nuoro e Un’altra Sardegna e Ripensiamo Nuoro, i creatori dell’Intergruppo non ci stanno a passare per artefici dello sfascio della maggioranza uscita dalla urne. «Traditori noi?».

Il presidente del Consiglio, Sebastian Cocco, taglia corto: «Io mi occupo di politica, organizzando incontri e dibattiti a cui partecipano oltre 200 persone».

La riunone

Bugiardi e traditori

Chi non attende è il gruppo di opposizione del Pd, tirato in ballo direttamente dai consiglieri della lista di Soddu. Carlo Prevosto è netto: «Bugiardi! Sono e sarò sempre all’opposizione». Al suo sfogo segue un documento, condiviso dai consiglieri e dal direttivo cittadino in cui si parla di «una maggioranza agonizzante e un sindaco in ostaggio. Il Pd è sempre stato e resta all’opposizione. Riteniamo invece che la maggioranza si regga sul tradimento del risultato elettorale da parte di alcuni consiglieri del centrodestra, che oggi sostengono Soddu, e sul voto dei fuorusciti dal gruppo di Italia in Comune. Impossibile ignorare come siano state usate le deleghe assessoriali come merce di scambio per comprare il voto dei consiglieri, nel nome del più spudorato familismo. Sarebbe più onesto ed edificante che sindaco e maggioranza prendessero atto, per dare finalmente le dimissioni al fine di ridare la parola agli elettori».

Ci ha tradito Soddu

Emilio Zola, di Ripensiamo Nuoro, spiega: «Dalla maggioranza mi hanno contestato che non ho convocato la commissione da me presieduta che non aveva arretrati. Poi succede che non si convoca la commissione per un atto pronto da marzo e si porta l’ultimo giorno utile al voto in Consiglio. Il traditore è stato Soddu: io sono in maggioranza ma lui mi ha messo, anzi ci ha messo, in minoranza. E usa i voti di Viviana Brau e Pietro Sanna per rimanere a galla».

