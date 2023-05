«Soddu salvato dal centrodestra» 

«Avanti con il mandato elettorale», dice il sindaco Andrea Soddu presentando al Consiglio comunale i nuovi assessori che completano la Giunta dopo la crisi d’autunno. Ma l’esordio in aula di Luciano Boi e Salvatore Picconi è pieno di bacchettate dalle opposizioni. La maggioranza eletta nel 2020 si è dissolta - sostengono - con l’uscita di tre formazioni (Italia in Comune, Ripensiamo Nuoro e Un’altra Nuoro un’altra Sardegna) sostituite da un monocolore della lista “Andrea Soddu sindaco” e con il numero legale garantito ieri per il voto sulla variazione di bilancio da due consiglieri di centrodestra e Psd’az.

In aula

La presenza di una classe del liceo classico Asproni spinge Soddu a un approccio didattico alla seduta. «Non ci siamo mai fermati, il sindaco si è sovraccaricato di incombenze e mal di testa perché non aveva tre assessori, ma la città non si è bloccata», dice snocciolando interventi fatti e programmati, dallo sport alla raccolta rifiuti, e i 35 milioni del Pnrr. La seduta è però tesa. «È un modo furbo di conservare un consigliere», tuona il consigliere del centrodestra, Pierluigi Saiu, che è anche assessore regionale della Lega, puntando l’indice contro la promozione in Giunta di Luciano Boi, fratello della consigliera Maria, eletta con Italia in Comune e approdata al gruppo misto dopo il passaggio all’Intergruppo. Lei alla fine precisa: «Non sono mai uscita dalla maggioranza». Narciso Guria (Un’altra Nuoro, un’altra Sardegna) è duro: «Da parte nostra c’è sempre stata lealtà, ma non c’è stato modo di parlare di politica». Giovanna Obinu, dall’area Soddu: «Dovete spiegare dove siete, il nostro gruppo politico è nello stesso posto dove è partito». «Non abbiamo alterato gli equilibri, abbiamo sempre fatto parte di questa maggioranza», insiste Gabriella Boeddu (misto). La ripresa dei lavori dopo una sospensione e il successivo voto sulla variazione al bilancio (12 sì, 2 astenuti) fa emergere i nuovi equilibri: l’opposizione esce, presenti (anche da remoto) Pietro Sanna (candidato sindaco del centrodestra) e Viviana Brau (Pds’az).

All’attacco

«La coalizione che ha eletto il sindaco nel 2020 non esiste più. Ci sono consiglieri che fanno finta di essere all’opposizione e altri di essere in maggioranza. Questa ambiguità va risolta. Se il patto politico si è rotto, si abbia il coraggio di tornare dagli elettori», dice in aula Saiu. Narciso Guria ed Emilio Zola (eletti in maggioranza) assieme a Francesco Guccini e Natascia Demurtas (Pd) in una conferenza stampa congiunta, condivisa anche da Giovanni Dettori (Italia in Comune), Carlo Prevosto (Pd) e Lisetta Bidoni, vanno all’attacco: «Noi siamo l’opposizione di centrosinistra: rappresentiamo 7.084 voti. I nuovi equilibri tradiscono il mandato degli elettori. Per rimanere in piedi in aula è stato necessario che Sanna di Fratelli d’Italia, Brau del Psd’az e Claudia Fadda garantissero il numero legale. La città sappia che l’amministrazione Soddu è a traino del centrodestra».