Soddu: riapriremo il canile 

Un servizio Tv del programma Le Iene riaccende le polemiche attorno al canile Croce Blu di Nuoro, convenzionato col Comune, e finito sotto la lente di ingrandimento degli investigatori per presunte irregolarità e maltrattamenti agli animali. Una vicenda che per gli inquirenti e l’amministrazione è chiusa: la Procura ha chiesto l’archiviazione: su centinaia di cani, tre erano in condizioni non ottimali ma tutti afflitti da problemi di socializzazione. Anche il procedimento amministrativo del Comune per la revoca dell’autorizzazione è stato archiviato dopo le migliorie. Il sindaco Andrea Soddu spiega: «bruciamo le tappe per riqualificare e riaprire la struttura di Pratosardo, così da non essere costretti a rivolgerci ai privati, sui quali gli uffici effettuano i controlli». A luglio il Tribunale del Riesame aveva rimesso “in libertà” i 178 cani che i carabinieri avevano messo sotto sequestro. Il giudice, aveva parlato di un «sequestro manifestamente eccessivo». L’inchiesta dopo la denuncia social del parlamentare della Lega, Filippo Maturi, che aveva parlato di animali «costretti a stare tra le loro deiezioni». L’avvocato Angelo Merlini, che tutela il presidente del canile, Pierpaolo Seddone, parla di un servizio tv «fatto con un indicibile copia e incolla. Ho avuto mandato per tutelarci nelle sedi opportune».

