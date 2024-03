Soddu perde elezioni e assessora 

Il terremoto potrebbe arrivare nelle prossime ore, con Soddu che potrebbe anche pensare a un passo indietro, ma la prima scossa è di quelle capaci di buttare giù un’amministrazione: l’assessora ai Servizi sociali Fausta Moroni lascia la giunta Soddu. Dimissioni irrevocabili le sue, arrivate via pec, dopo il voto alle regionali che ha visto il sindaco Andrea Soddu, candidato con Renato Soru, registrare un tonfo nei risultati e nel consenso in città, con appena 561 voti. La metà di quelli (1106) presi da Sebastian Cocco in corsa con la Todde, o dei 901 riscossi dal consigliere della Lega, Pierluigi Saiu. E proprio il calo di consensi è alla base del severo giudizio della Moroni nei confronti del suo ex sindaco: «Il risultato elettorale da Lei ottenuto non fa che rafforzare in me l’idea - scrive - che la nostra Amministrazione non ha più la fiducia dei cittadini che nel 2020 ci avevano votato».

La notizia

Le dimissioni della Moroni arrivano a quasi una settimana dal voto delle regionali, aprendo una crisi nella Giunta Soddu. Ieri il sindaco, dopo le dimissioni arrivate via pec nella notte di giovedì, avrebbe contattato una ad uno i consiglieri comunali, cercando di ritrovare i numeri in una maggioranza ormai ai minimi termini e mettendo sul piatto il rischio di un commissariamento. Giusto pochi mesi. A giugno si vota e le manovre per la conquista di palazzo civico sono già cominciate. Le dimissioni della Moroni seguono quelle, arrivate poco prima delle regionali, dell’assessora alle Attività produttive, Grazia Mele, mai sostituita. Soddu, contattato al telefono era impegnato in una riunione fiume.

Scelte non condivise

Ma è la Moroni a fotografare il momento complicato del Comune: «Negli ultimi tempi la nostra amministrazione ha avuto un inesorabile e innegabile calo di consensi che ha avuto come conseguenza anche il passaggio di tre consiglieri appartenenti al nostro gruppo politico al gruppo misto, forse perché per troppo tempo tenuti fuori dai processi decisionali, non ultimo la Sua scelta di candidarsi al Consiglio Regionale della Sardegna». L’opposizione passa all’attacco. Lisetta Bidoni parla di un risultato elettorale che «certifica la debolezza e il fallimento politico della giunta Soddu, che in 15 mesi ha perso il sostegno di oltre la metà (7/13) dei consiglieri e due assessori. Soddu dovrebbe prendere atto della realtà e dimettersi».

