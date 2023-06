Soddu pensa alla tassa di soggiorno 

Per tutti è l’Atene sarda. Scrigno di cultura, città infarcita di musei e dove il viavai di turisti è ricorrente, sebbene le ricadute sul territorio comunale siano risicate. E il colpo d’occhio per il visitatore? Qui Nuoro non dà il meglio di sé, tra strade piene di buche e marciapiedi rovinati e invasi dalle erbacce. Così, al sindaco Andrea Soddu balena un’idea: «Stiamo pensando di istituire la tassa di soggiorno. In tantissime centri questo accade, con ottimi risultati. Questi soldi potrebbero essere utilizzati per abbellire la città e migliorare l’accoglienza. Si tratta di ragionamenti in vista del 2024». Massimiliano Troncia, presidente provinciale di Federalberghi, avverte: «La tassa di soggiorno non dev’essere una gabella, deve garantire servizi a chi arriva. Solo così può funzionare».

Svolta turistica

Invocata a più riprese, stenta ad arrivare. Anzi, troppo spesso la sensazione prevalente - commenti di cittadini e visitatori alla mano - è che il capoluogo barbaricino viva un’involuzione, anche rispetto al recente passato. «È vero che qualche strada è stata asfaltata, come la via Toscana, ma restano tantissime zone di Nuoro in condizioni disastrose», sentenzia un automobilistica, dopo aver centrato con la propria auto l’ennesima buca. Il Comune corre ai ripari, guarda al futuro e pensa alla tassa di soggiorno in modo virtuoso. «Le migliori esperienze, da questo punto di vista, vincolano i soldi proprio a determinati progetti - puntualizza Andrea Soddu, che di fatto raccoglie subito l’invito del presidente provinciale di Federalberghi -. È una cosa che faremo anche noi. Inoltre, la tassa di soggiorno permette di monitorare tutto il sistema turistico perché obbliga all’emersione». Il sindaco prosegue e assicura: «Posso dire che sentiamo l’argomento e l’ho già delegato all’assessore competente».

Tassa e benefici

Nuoro come Cagliari o Dorgali, non è mica un azzardo. Andrea Soddu evidenzia i benefici correlati alla tassa di soggiorno: «Faccio un esempio: ammettiamo di avere 900 posti letto e facciamo in modo che producano 100 mila euro all’anno. Ecco, noi con questa cifra potremmo fare una bella campagna promozionale per la città, lasciando aperto pure lo sportello turistico. Oppure, potremmo pensare al verde pubblico, all’abbellimento della città». Soddu aggiunge: «Da poco sono stato nel Chianti, in un paesino. Ho pagato con estremo piacere la tassa di soggiorno perché mi trovavo in un luogo bello e curato. È questo lo spirito che deve animare questa novità». Il primo cittadino precisa: «Stiamo parlando di un’idea che comunque richiede confronto e condivisione. Credo che se ne possa parlare in ottica 2024».

Federalberghi

«Primo punto, per rendere la tassa uno strumento efficace: individuare dei servizi da destinare a quei visitatori che la pagano», dichiara Massimiliano Troncia. «Secondo punto: il Comune deve avere le idee chiare su come spendere queste risorse. La norma prevede una compartecipazione nelle decisioni».