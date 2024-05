Soddu non si arrende al commissario 

L’agonia politica del comune di Nuoro prosegue per altri cinque giorni. A conferma le parole del sindaco Andrea Soddu che a 24 ore dalla decisione dei suoi fedelissimi di non entrare in Consiglio per l’approvazione del bilancio già bocciato il 16 maggio perché senza maggioranza, facendo così mancare il numero legale, dice: «Le vie del Signore sono infinite». Soddu non pare deciso ad arrendersi sino al 4 giugno, giorno in cui scadono i termini imposti dall’assessorato agli Enti locali per l’approvazione del bilancio e lo scioglimento del Consiglio. Pronto forse a cercare Alessandra Todde. «Ho visto la Todde l’ultima volta il 25 aprile, ma per adesso non ci siamo sentiti». La chiamerà? Non risponde. Ultima carta per dribblare il commissario in un mazzo ormai vuoto.

Europeade

Una consiliatura consumata da una crisi politica mai vista in città, che lunedì ha portato alle dimissioni del dirigente del Comune Alessandro Del Rio dall’organizzazione dell’Europeade, mettendo a rischio la kermesse di luglio. Tema caldo per due aspetti: creerebbe un mancato guadagno al territorio e il Comune dovrebbe aprire i cordoni della borsa. Nell’affidamento, il comitato organizzatore ha previsto una penale da 400 mila euro per la rescissione del contratto. Ma sul suo profilo social, il consigliere regionale di Uniti per la Todde e presidente del Consiglio comunale Sebastian Cocco rassicura: «Le dimissioni del dirigente dall’incarico per l’organizzazione dell’Europeade non significano che la stessa non si farà. Non è vero che comportano la rinuncia alla manifestazione. Dunque, stiamo allerta perché serviva il contributo di tutti i nuoresi, di buona volontà, per rimediare a ritardi e negligenze, anche quelle non volute». Già l’Aspen aveva lanciato l’allarme. «È grave. La rinuncia del dirigente rischia di far perdere alla città un 1,5 milioni di euro. Le attività non possono accettarlo, la Regione nomini il commissario per portare a compimento la manifestazione, dice Roberto Cadeddu.

The end

Parlano di titoli di coda dal Pd. Il consigliere Roberto Deriu contesta a Soddu «l’assenza di politiche, di visione rispetto al reale problema della città e la perdita di ruolo di Nuoro come città di servizi. Il terziario è niente senza un settore industriale. E la città non dispone più di produzioni industriali significative. La de-industrializzazione della Sardegna centrale ha determinato la crisi nel capoluogo dei principali strumenti di welfare: sanità e istruzione». Deriu dice di ripartire in città dal Campo largo e «riconfigurarsi nella prospettiva dell’Einstein telescope». Dalla segreteria provinciale dem Francesco Manca indica la strada al commissario: «Porti a termine la riforma osteggiata dal Comune su biblioteca e Università, si occupi della Zir Pratosardo in ottica Et e inizi una vertenza con la Regione sulla sanità». Insomma il dopo Soddu è già qui, ma l’avvocato pensa ancora al miracolo. Per lui «le vie del Signore sono infinite».

