Soddu non ha più la maggioranza 

La maggioranza che sostiene in comune Andrea Soddu non c’è più. A certificarlo ieri la fuga di altri due consiglieri comunali, Marianna Palumbo e Stefano Mattu che hanno ufficializzato l’uscita dal gruppo consiliare Andrea Soddu Sindaco e il conseguente passaggio al gruppo Misto dopo la candidatura del primo cittadino a consigliere regionale con Renato Soru. Soddu però liquida la facenda Mattu-Palumbo con un lapidario «no comment».

Opposizione all’attacco

Dall’opposizione arriva subito un siluro. «Sindaco, salga immediatamente a bordo» grida Francesco Guccini, riferendosi alla famosa frase che Gregorio De Falco indirizzò a Francesco Schettino, comandante della Costa Concordia appena naufragata. «Ecco, oggi la nave in balia della tempesta è il Comune, paralizzato dalla campagna elettorale» sottolinea Guccini.

Tutti al Misto

A riportare la barra del timone sulla politica cittadina, nelle ultime settimane proiettata esclusivamente verso le elezioni regionali, sono Mattu e Palumbo, che aderisocno al Misto con Gabriella Boeddu, Maria Boi e Claudia Fadda, facendolo diventare il gruppo più numeroso in Consiglio insieme a quello del primo cittadino. «Le motivazioni - scrivono – sono legate alla scelta del sindaco di correre alla carica di consigliere regionale per la coalizione che sostiene Renato Soru. Scelta che non condividiamo per forma e per sostanza, e che ha tracciato una frattura politica tanto evidente quanto insormontabile tra noi e il resto del gruppo di maggioranza che questa decisione in parte l’ha subita passivamente, e in parte avallata arenandosi dentro un processo decisionale opaco e alquanto improvvisato».

Visioni opposte

Mattu e Palumbo parlano di errore del sindaco nel «voler ambire a sedere a Cagliari, in una fase in cui Nuoro, che da troppo tempo subisce una profonda instabilità governativa e amministrativa, necessita di un’azione contraria a quella che si sta manifestando» serve «maggior impegno, presenza, responsabilità e unità». Mettono sul tavolo temi come Università, biblioteca, ospedale. «Il sostegno a Soru, che di fatto amputa il campo costruttivo del centrosinistra, non fa altro che alimentare divisioni e conflitti». Visione non condivisa da Marcello Calia, capogruppo di maggioranza. «La città non è paralizzata, si fanno tante cose importanti dal quartiere Monte Gurtei, all’anfiteatro, alla rimodulazione dei lavori di Mughina di cui si occuperà la Regione». Calia apre alla ricucitura sulla sostituzione dell’assessora Mele dimissionaria: «La sostituzione va concertata con tutti, bisogna aprire a quella che era in origine la maggioranza e vedere se si possono ristabilire rapporti. Le porte sono sempre aperte».

Forza Italia

Intanto domenica si è svolto il congresso provinciale di Forza Italia, Salvatore Fois è stato eletto per acclamazione nuovo segretario, dopo aver ricoperto il ruolo di commissario del partito.

