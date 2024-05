Soddu, l’ottimista sul filo del rasoio 

Vuole essere ottimista, sebbene consapevole del “dramma” amministrativo in corso. Il primo cittadino di Nuoro, Andrea Soddu, vuole scongiurare l’arrivo del commissario. Si rivolge a tutte le forze politiche, si appella al buonsenso. E spera di riuscire ad approvare il bilancio.

Sindaco, pensa che i cocci possano essere messi insieme o il commissario è lì, a un passo?

«Questa crisi va avanti da tempo ma può essere risolta con il dialogo e l’incontro delle varie sensibilità. La nomina di un commissario sarebbe una grave sconfitta per tutto il territorio».

In che modo pensa che il bilancio possa essere approvato entro il 24 maggio? Numeri alla mano, la maggioranza manca…

«Occorre lavorare tantissimo: dobbiamo raggiungere delle intese che ci consentano di avere i numeri perlomeno per approvare il bilancio».

Si dovrà rivolgere ancora una volta ai voti del centrodestra?

«Non mi rivolgo al centrodestra ma a tutte le forze politiche. Ripeto, insieme dobbiamo evitare l’arrivo del commissario e l’eliminazione del Consiglio comunale».

Nel 2020 una vittoria netta, alle urne, con 15 consiglieri eletti. Come è stato possibile dilapidare questo consenso?

«Forse ho pensato molto ad amministrare e poco a fare politica. Poi, il fatto di non essere inseriti in una dinamica partitica regionale e nazionale ha condotto a un indebolimento del nostro schieramento. Comunque, tutto è recuperabile».

Il presidente del Consiglio, Sebastian Cocco, ha detto: «Per Soddu il tempo è scaduto. Ha un concetto padronale dei ruoli istituzionali». Eppure in passato apparivate in sintonia…

«Parole pesanti che non condivido. Abbiamo avuto diversità di vedute, fatti politici. Mi sono impegnato a portare avanti il mio programma, altri si sono discostati e hanno iniziato a fare opposizione».

Arriviamo alle dimissioni degli assessori. Paracadute per tentare di ripartire o “mossa farlocca perché non protocollate”, come dice Cocco?

«Le dimissioni sono vere ma non possono essere immediatamente operative. In questi giorni ci sono troppe decisioni da prendere, pensiamo all’Europeade. Appena si dovesse trovare una soluzione politica alla crisi, diventeranno esecutive».

Alle sue dimissioni ci pensa o lotterà in tutti i modi per scongiurare l’arrivo del commissario?

«Penso che si debba evitare il commissariamento. Sono aperto a tutte le soluzioni politiche per risolvere la crisi. In testa ci deve essere sempre l’interesse della città».

Il Nuorese è un territorio “commissariato”: Provincia, Consorzio universitario, biblioteca Satta. E se alla lista si aggiungesse il Comune?

«Sarebbe un fatto gravissimo. Pensiamo solo alle ripercussioni nella programmazione dei fondi comunitari. Mi appello al buonsenso di tutti».

