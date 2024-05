Soddu, l’ottimismo non basta 

L’ottimismo di Andrea Soddu sulla crisi in Comune non sembra trovare per ora tanti appigli. Almeno per le posizioni ufficiali delle forze in Consiglio. Le dimissioni simboliche di una giunta pienamente in carica, non sembrano aver spostato gli equilibri di giovedì notte, con Soddu che ha sottratto all’ultimo il voto del bilancio perché senza maggioranza. Incassato a destra l’appoggio di Viviana Brau e Pietro Sanna, che lo porta a 11 voti, in un’aula con 25 preferenze, il sindaco cerca sponde. Che per ora rimangono allineate e coperte. A tanti le ultime parole del primo cittadino non sono piaciute.

«Mi sembra tadri»

«Prima di passare al Misto ho fatto tanti tentativi di apertura e dialogo. Adesso mi sembra tardi, vedremo cosa propone». Sono le parole di Claudia Fadda che sul commissario commenta: «non è la soluzione migliore, ma anche questo Soddu. Doveva avere più apertura nei confronti dei suoi consiglieri, di chi lo ha sostenuto sempre». Con due voti dell’ex centrodestra certi, Soddu ora cerca appoggio nel centrosinistra. Tentativi di contatto con il segretario Pd Giuseppe Ciccolini. Ma Carlo Prevosto (Pd) è netto: «Deve andare a casa. Col commissario non si blocca nulla, si risparmiano soldi di Giunta e Consiglio. Soddu ha un’idea curiosa della democrazia, il bene della città può essere fatto solo se lui è sindaco. Ha pensato ad amministrare e non a fare politica? Ma nel frattempo si è candidato alle europee e regionali». Lisetta Bidoni ribatte: «Un commissario può sistemare anche questa politica dei sospetti che non sta restituendo fiducia agli elettori. Un attaccamento alla poltrona che Soddu vuol far passare come un amore per la città, da conservare ad ogni costo, chiedendo alle singole parti di rinunciare ad un patrimonio ideale, con proposte a destra, sinistra, centro. Significa che ha perso il quadro di riferimento e dei valori. Amministrare la città significa indirizzarla verso confini che sono diversi tra destra e sinistra»

Sponde impossibili

Da Forza Italia Angelo Arcadu spiega: «Abbiamo chiesto le dimissioni e teniamo ferma la nostra posizione, non ci non ci prestiamo a giochi politici ambigui. Noi – aggiunge – non vogliamo un commissario che sia una marionetta del Pd, dicano chi vogliono mettere».

«Perché la nostra posizione dovrebbe cambiare? Non ci sono novità – ribadisce Pierluigi Saiu -. Siamo stati gli unici a votare no al Dup. Abbiamo dato disponibilità a sbloccare la spesa, non a salvare l’amministrazione. Se il sindaco non ha più una maggioranza si deve dimettere. Rispetteremo il mandato dei cittadini e voteremo anche contro il bilancio se Soddu non si presenterà dimissionario in consiglio». Emilio Zola conclude: «I cittadini stanno chiedendo di cambiare, e il mio voto al bilancio sarà contrario. Deve dimettersi». Anche Fdi, con Laura Sanna, chiede le dimissioni e parla di «spettacolo indecoroso del sindaco presenza ingombrante e destabilizzante».

