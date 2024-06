Soddu: «La Sardegna non deve avere paura dell’autonomia» 

Si può considerare l’autonomia differenziata come una sciagura per la Sardegna. Oppure come una chance per aggiornare i poteri di autogoverno dell’Isola. Pietrino Soddu sceglie la seconda via: l’approvazione finale della legge Calderoli è arrivata proprio nel giorno del suo 95esimo compleanno, ma lui non l’ha vista come un regalo sgradito. «La mia parte politica ha sempre inteso l’autonomia come un elemento di progresso», riflette l’ex presidente della Regione. «Il suo potenziamento è un tema centrale della politica italiana da quando il centrosinistra ha riformato il Titolo quinto della Costituzione».

Da allora, però, molto è cambiato in quello schieramento politico.

«Perché la sinistra in crisi ha smesso di elaborare teorie sulla corretta forma di Stato e di governo, che partano da un fatto: la Costituzione dice molto chiaramente che la Repubblica è composta da Stato, Regioni e Comuni».

Lei non vede, nell’autonomia differenziata, un pericolo per le Regioni speciali?

«Il punto è che la specialità regionale non può essere confusa con la semplice rivendicazione di maggiori risorse. Ha senso se rappresenta il contributo della comunità sarda alle decisioni dello Stato, se è l’espressione di una sovranità compartecipe a quella altrui».

Una visione federalista.

«Quella per cui ho lottato in tutta la mia vita politica. La legge Calderoli ha senz’altro dei limiti, ma non credo che la Sardegna debba temere l’autonomia differenziata».

E neppure che i maggiori poteri di alcune regioni ordinarie finiscano per sottrarre risorse alle altre?

«Io non sono mai stato contrario al rafforzamento dell’autonomia di tutti, ma chiedo che venga valorizzata anche la nostra. Dire no al potenziamento delle autonomie è inutile, sarebbe quasi come andare contro noi stessi».

Forse la mancata valorizzazione dell’autonomia sarda deriva dai limiti della politica regionale.

«Non c’è dubbio. Altre regioni hanno saputo delineare una visione chiara delle loro esigenze, e poi l’hanno portata al tavolo con lo Stato. Noi non abbiamo fatto niente di tutto questo. Prima delle ultime Regionali, avevo auspicato che quei temi fossero al centro della campagna elettorale. Invece sono stati totalmente trascurati».

La presidente Todde promette reazioni dure all’autonomia differenziata. Secondo lei è la strada giusta?

«Io non so se la presidente abbia la giusta visione delle istituzioni, ne ho anche parlato un po’ con lei prima delle elezioni: non ha un vissuto di confronto approfondito con le questioni dell’autonomia. Però io so anche che chi presiede la Regione deve anzitutto misurarsi con i problemi quotidiani. Dovrebbe essere il Consiglio regionale a occuparsi dei problemi complessivi della governance».

Pensa ancora che il Consiglio debba promuovere quello che lei aveva chiamato, qualche tempo fa, il Concilio del popolo sardo?

«Sì, quello sarebbe il giusto contesto per una discussione vera, anche aspra se serve, sul futuro della nostra regione. Per chiederci che cosa vogliamo essere: uno Stato indipendente? E per fare cosa? Oppure un’autonomia federale? E anche in questo caso: per fare cosa? Ma non dovrebbe essere solo il Consiglio regionale a promuovere il Concilio del popolo sardo».

Allora chi?

«Penso che dovrebbe essere un’esigenza dell’intera società sarda. Però purtroppo in questo momento nessuno riflette sui contenuti della forma di Stato e di governo. Non i partiti, non gli intellettuali».

A proposito di forma di Stato e di governo: nel frattempo il Senato ha dato il primo via libera al premierato. Di questo cosa pensa?

«Sul premierato non sono favorevole. Non risolve i problemi dell’assetto dello Stato, ma solo quelli della continuità e stabilità dei governi. E assegna al presidente del Consiglio alcuni poteri che ora non ha. Ma la vera riforma sarebbe quella di un’evoluzione dello Stato in senso federalista».

