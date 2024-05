Soddu è senza maggioranza 

Sono le 22.20 e Andrea Soddu prende la parola. Dopo otto ore di Consiglio comunale il sindaco di Nuoro chiede di ritirare il bilancio. Non ha la maggioranza e un voto negativo metterebbe fine, dopo nove anni di governo, alla coalizione civica guidata dall’avvocato nuorese. Fatale sarebbe stato il voto contrario degli ex alleati, non solo di Italia in Comune, il cui leader Sebastian Cocco, dopo un durissimo scontro con Soddu per mezzora spiega le regioni del voto accusandolo di «arroganza e prepotenza». Soddu ribatte rivendicando l’enorme lavoro di risanamento avviato nel 2015, e rilancia: «Abbiamo un racconto diverso, fatto di tentativi di conciliazione. Da parte mia c’è sempre la volontà di incontrarsi e risolvere i problemi». Il colpo teatro è poi servito: «Ritiro il punto all’ordine del giorno».

Lo scontro

Poco prima in maniera inusuale quasi alla fine della seduta e prima del voto decisivo, il presidente del Consiglio, Sebastian Cocco lascia lo scranno al fianco dell’ex alleato e scende sul banco dei consiglieri per un intervento politico durissimo, un attacco contro il primo cittadino. «Sono ancora un consigliere e non voglio rinunciare. Avete bullizzato la coalizione – ha detto parlando del 2022 quando nacque l’Intergruppo – allora non con la mansuetudine di oggi, ma con la prepotenza dei numeri la giunta ha militarizzato le partecipate, ignorando le altre forze politiche con arroganza». Ha ricordato la “cacciata” dell’allora assessora Eleonora Angheleddu. «In quell’occasione lei - ha incalzato Cocco rivolgendosi a Soddu – si è trasformato da leader a capo, perdendo lo spirito della coalizione del 2015». Andrea Soddu ha spiegato: «Non ci si è ritrovati, abbiamo cercato una composizione della controversia, ricordo che avevamo anche fatto dimettere tutti gli assessori per agevolare una composizione, che non c ‘è stata sino a oggi. Da parte nostra tutto impegno per una conciliazione».

Il centrodestra

La seduta fiume, iniziata alle 14.30, è andata avanti per oltre sette ore e mezzo. In aula i consiglieri di centrodestra eletti nel 2020, hanno due diverse posizioni, da una parte i consiglieri Pierluigi Saiu, Angelo Arcadu ed Emilio Zola, che votano no al Dup (documento unico di programmazione) ma annunciano l’astensione sul bilancio ricordando che avevano chiesto a Soddu le dimissioni. Dall’altra parte Pietro Sanna e Viviana Brau sono dell’avviso che «un commissariamento paralizzi la città». Il Dup passa, con 9 voti a favore, undici astenuti e tre contrari. Il campo Largo è unito. Insieme ai consiglieri del Pd Natascia Demurtas e Carlo Prevosto votano anche i consiglieri del Misto Narciso Guria, Francesco Guccini, Francesco Mattu, Marianna Palumbo e Claudia Fadda. Così come Lisetta Bidoni di Progetto per Nuoro, Fabrizio Melis e Gianni Dettori. Il Dup, passa per l’astensione del Campo largo.

