Soddu e le ferite del centrodestra 

La maggioranza Soddu regge nei numeri grazie a due dei quattro consiglieri di opposizione del centrodestra. Lo ha certificato lunedì il bilancio di previsione passato con il voto di Viviana Brau (Psd’Az) e il numero legale garantito da Pietro Sanna, candidato sindaco sardo-leghista e quindi ex avversario di Soddu. Dagli altri pezzi dell’opposizione volano le accuse, mentre dal centrodestra arrivano i distinguo. Dopo le distanze su quanto accaduto in aula prese da Angelo Arcadu (Fi), anche i big degli altri partiti, Pierluigi Saiu, assessore regionale della Lega e consigliere è chiaro: «Sanna? È stato il candidato della coalizione, Soddu amministra grazie a una trasversalità che nasce già alle elezioni, basta guardare l’incidenza che il voto disgiunto ha avuto su alcuni candidati del centrodestra. La Lega è all’opposizione ed è contraria a inciuci e accordi sottobanco».

Frizioni Quattro Mori

Franco Mula, ex capogruppo del Psd’Az in Regione, tirato in ballo dal Pd cittadino chiama fuori il partito. «Oggi nel consiglio comunale purtroppo non c’è un eletto Psd'Az, perché la Brau è stata buttata fuori dal partito senza che gli organi superiori abbiano detto solo mezza parola». Mula si riferisce alle dichiarazioni fatte tempo fa da Gianni Pittorra: «Disse che lei non faceva più parte del partito e non era neppure tesserata. Quindi – prosegue - è libera, autonoma e indipendente di fare quello che ritiene giusto, non ha più una bandiera ma non per colpa sua ma perché è stata buttata fuori». Mula rivendica per la città il ritorno del Comune nei i Cda delle costituende fondazioni della Satta e dell'UniNuoro.

Fedeltà

Lei invece, la Brau, giura fedeltà ai sardisti anche se dopo il voto al bilancio di previsione l’hanno accusata di essere la stampella che tiene in piedi Soddu, orfano di Italia in Comune, un’Altra Nuoro e di Ripensiamo Nuoro. La Brau però rivendica la propria autonomia: «Di certo non vado a braccetto né con Sebastian Cocco né col Pd. Chiaro? Non sono né con, né contro Soddu, faccio le cose per la comunità a cui non interessa niente delle diatribe tra destra e sinistra. Interessano posti di lavoro, bonus per lo sport e centri estivi. Ciò che avevo chiesto in commissione bilancio. Continuerò a votare le decisioni che sono a favore di tutta la comunità». E sull'appartenenza al partito dei sardisti ribadisce: «Sono la capogruppo eletta dal Psd’Az, a me Gianni Pittorra non rappresenta nessuno per dirmi che non faccio parte del partito e che non sono tesserata».

Dimissioni

Anche Pierluigi Saiu è risoluto sulla situazione politica nell’Atene Sarda. «Pietro Sanna – evidenzia – è il candidato scelto dalla coalizione, frutto di un accordo tra tutte le forze di centrodestra. Non è stato il candidato della Lega, ma di tutti. Noi, sicuramente, e più di altri, lo abbiamo sostenuto con lealtà e impegno. Il quadro deprimente del consiglio è il risultato della disgregazione della maggioranza. La coalizione Soddu non esiste più».

Il sostegno trasversale a Soddu, per Saiu, è anche frutto degli errori del centrodestra. «Bisogna lavorare al futuro, senza commettere gli stessi sbagli. Dobbiamo unire le forze che vogliono cambiare davvero e dare a Nuoro finalmente un buon governo. Soddu amministra grazie a una trasversalità che nasce già alle elezioni. La prima cosa da fare, quindi, la prossima volta, sarà correre solo con chi vuole essere davvero alternativa. Le dimissioni dovrebbero riguardare l’intero Consiglio comunale in cui chi si dice in maggioranza vota con l’opposizione e chi dice di essere all’opposizione tiene a galla l’ex maggioranza. Nei fatti è un consiglio totalmente privo di legittimazione».

