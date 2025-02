Soddu e Boi, condanna annullata 

La Corte dei conti ha emesso una sentenza relativa alla responsabilità amministrativa dell’ex sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, e dell’ex assessora agli Affari generali, Maria Boi, in merito a carenze nei controlli interni del Municipio nel 2019. Il giudice di prime cure aveva inizialmente ritenuto entrambi gli amministratori responsabili per l’inadeguatezza del sistema di controllo, basando la sua decisione su una relazione della sezione regionale di controllo, che aveva evidenziato criticità già nell’annualità 2016 e sollecitato miglioramenti. Contro Soddu e la Boi era stato emesso un decreto di condanna con una sanzione di 50 mila 757,33 euro per il primo cittadino e 18 mila 741,12 per l’assessora. Condanna annullata dalla sezione giurisdizionale che ha accolto il ricorso degli ex amministratori e posto a carico del Comune le spese legali.

Accuse di responsabilità

Secondo la sezione regionale di controllo, le verifiche interne nel 2019 erano insufficienti, soprattutto nel controllo di gestione e strategico «svolto in maniera inadeguata». Censure erano state mosse sul controllo sugli equilibri finanziari che «non sarebbe stato effettivo» così come quello sulle partecipate definito «carente», mentre quello strategico sarebbe stato «gravemente lacunoso». Un’inadeguatezza che sarebbe stata imputabile, secondo la prospettazione accusatoria, ad una condotta negligente degli amministratori.

Il ricorso

La difesa degli ex amministratori, rappresentata da Raffaele Soddu, ha sostenuto che le carenze non potevano essere attribuite direttamente a sindaco e assessora, in quanto la responsabilità ricadeva sull’apparato burocratico, in particolare sul segretario comunale e sui settori competenti evidenziando che il Comune aveva adottato una serie di provvedimenti per migliorare i controlli interni, come l’implementazione di specifici obiettivi nel Dup 2018-2020 e la modifica dei regolamenti interni.

Nonostante le carenze, la Corte ha ritenuto che queste non fossero imputabili a colpa grave degli amministratori, piuttosto frutto di problematiche legate alla gestione amministrativa e a una situazione di grave precarietà gestionale, tra cui il frequente avvicendamento di segretari generali e la patologica carenza di personale.

