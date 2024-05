Soddu, due giorni per risorgere 

Altre quarantottore di trattative. Il tempo stringe per Andrea Soddu. Domani pomeriggio infatti tornerà in aula il Bilancio di previsione del Comune di Nuoro. Un atto contabile fondamentale che vale il prosieguo della consiliatura guidata dall’avvocato. Giovedì scorso il sindaco, senza maggioranza, dopo otto ore di discussione in Consiglio, poco prima del voto, aveva ritirato il documento.

Ora arriva la nuova convocazione firmata dal presidente del Consiglio Sebastian Cocco che costringe Soddu ad accelerare alla ricerca di soluzioni, proposte per trovare i numeri in aula, una convocazione che consegna al sindaco un ultimatum. Che il momento sia delicatissimo è dimostrato dalla prudenza che si usa in maggioranza, dove si pesano le parole. Una convocazione immediata, come giustificata nell’atto di citazione arrivato nelle mail dei consiglieri, dalla sollecitazione dell’Assessorato agli Enti locali che indica il tempo utile per una approvazione del bilancio entro il 24 maggio.

No comment

Per molti consiglieri la convocazione è inaspettata, anche perché si pensava ad una riunione dei capigruppo che potesse scegliere il giorno. Incontro che non c’è stato. La convocazione arriva, sarà un caso, il giorno prima dell’assembla cittadina del Pd, convocata per venerdì alle 19. «No comment». È lapidaria Giovanna Obinu, consigliera del gruppo Andrea Soddu Sindaco e presidente della commissione Bilancio appena reinsediata, «il momento è molto delicato, c’è la convocazione per il bilancio di previsione e preferisco che la politica faccia il suo corso». Più che un corso ora sembra una corsa contro il tempo quella di Andrea Soddu, impegnato con incontri bilaterali e telefonate alla ricerca di un appoggio. Un appoggio che continua ad essere ricercato con insistenza soprattutto tra gli ex alleati, dove pensa che lo strappo potrebbe non essere definitivo.

I sostenitori

«È una convocazione del Consiglio che affretta i tempi che ci eravamo dati tutti quanti per riflettere, a sinistra, destra e civici – commenta Maria Boi – e che arriva senza la conferenza dei capigruppo. L’accelerazione potrebbe essere dannosa per la politica perché gli umori della città non sono quelli che si vogliono far credere. Noi, abbiamo delegato al sindaco ogni azione».

