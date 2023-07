Soddu-Cocco, è scontro aperto 

Seduti uno al fianco dell’altro, il primo come sindaco e il secondo come presidente del Consiglio, ma ormai divisi su tutto. Tra la due massime cariche del Comune di Nuoro, gli ex alleati Andrea Soddu e Sebastian Cocco è scontro aperto. A innescare l’ennesimo conflitto l’ultima nota delle forze di riferimento del presidente del Consiglio che accusano Soddu di aver ceduto alla Regione i due consorzi culturali cittadini, la biblioteca Satta e l’Uni Nuoro, «abbandonando il mandato del Consiglio» per beceri calcoli di indennità personali. La replica di Soddu è altrettanto pepata: «Mi meraviglia che non abbiano studiato, mi chiedo se ha senso che il presidente del Consiglio comunale continui ad essere tale visto che non è più espressione della maggioranza».

L’attacco

«Andrea Soddu riferisca in Consiglio in merito al cambio di azione intrapresa in totale spregio della volontà del Consiglio stesso e spieghi perché il Comune ha abbandonato, senza apparente motivo, il procedimento davanti al Tar per il quale ha pure pagato oltre 30 mila euro di spese legali». L’affondo arriva dagli ex alleati della maggioranza, Italia in Comune, Altra Nuoro-Altra Sardegna e Ripensiamo Nuoro. Al centro dell’attenzione la battaglia legale sullo “scippo” della Regione al Comune delle due istituzioni culturali nuoresi, il consorzio della biblioteca Satta e il consorzio dell’UniNuoro, commissariati per diventare Fondazioni dove non era prevista una governance comunale.

L’amministrazione Soddu aveva impugnato i provvedimenti di nomina dei commissari liquidatori dei Consorzi, sollevando un vizio di legittimità costituzionale.

Accuse reciproche

I gruppi in un’interpellanza urgente chiedono a Soddu di riferire in aula accusandolo di aver barattato il Consiglio con Solinas, per una questione di indennità. «Non si vuole cedere all’idea che Andrea Soddu abbia nascostamente barattato il patrimonio culturale e universitario nuorese, ignorando le ragioni di una battaglia collettiva, in cambio di interessi personali rappresentati delle ulteriori indennità (si sommerebbero a quella che incamera da sindaco e da componente del cda dell’Isre, oltre 100 mila euro lordi) che potrebbe percepire sedendo nei due consigli di amministrazione».

La replica

«Mi meraviglio – esordisce Soddu – perché non studiano, non sanno che con la legge di stabilità, articolo 13 comma 9, in seguito alle azioni legali che avevamo intrapreso e dopo aver interloquito con la Regione, siamo riusciti ad ottenere che Comune e Provincia siano fondatori delle Fondazioni. Per questo abbiamo rinunciato al Tar. Mi meraviglia perché non studiano, e non sanno che il sindaco non può accumulare altre indennità, e perché non hanno letto la sentenza». Poi l’affondo nei confronti dell’ex braccio destro: «Loro sono usciti dalla maggioranza, mi chiedo se ha senso che il presidente del Consiglio continui ad essere tale visto che non è più espressione della maggioranza dalla quale è stato espresso».

RIPRODUZIONE RISERVATA