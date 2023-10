Soddu-Cocco, è scontro aperto 

Sotto accusa dalla maggioranza che pretende le dimissioni. A 24 ore dal caos di lunedì, anche il sindaco Andrea Soddu attacca il presidente del Consiglio Sebastian Cocco. Dice: «Si è reso protagonista di una grave violazione del regolamento, è la seconda volta che accade dopo l’azzeramento arbitrario delle Commissioni». Cocco replica: «Per fortuna dai Sumeri in poi, con la scoperta della scrittura, rimane traccia dei fatti e degli eventi per cui è sufficiente leggere il resoconto del verbale per accorgersi della infondatezza e della pretestuosità delle contestazioni e della conseguente richiesta di dimissioni. La presidenza del Consiglio non è una dependance della maggioranza». L’onda lunga del prossimo voto regionale moltiplica le fibrillazioni.

La bagarre

A far scoppiare il caso due argomenti cari da una parte alla maggioranza, che voleva discutere subito di distretto rurale invertendo l’ordine del giorno. Dall’altra alla minoranza che voleva parlare di galoppatoio ed emergenza abitativa. Risultato: 4 ore di bagarre tra i banchi, senza voto e decisioni, poi lo sciogliete le righe alle 14 votato dalla maggioranza con Soddu che spiega: «Alcuni consiglieri avevano visite mediche inderogabili». Le bordate tra i due ex alleati, Cocco e Soddu, non si risparmiano in un botta e risposta che è l’antipasto di una contrapposizione di due possibili protagonisti alle regionali.

La difesa

A finire nel mirino della maggioranza è il presidente del Consiglio Sebastian Cocco, accusato di aver «calpestato il regolamento comunale». Ma la sua replica è netta: «La votazione sulle richieste di inversione dei punti all’ordine del giorno - sia di Fabrizio Melis che di Marcello Calia - era prevista dopo i numerosi incontri richiesti dai capigruppo per trovare un accordo. Ma i consiglieri del gruppo “Andrea Soddu sindaco” e del Misto si sono opposti alla prosecuzione dei lavori. Avranno avuto le loro buone ragioni, ma non possono stravolgere i fatti. Chi mi accusa di partigianeria nulla ha eccepito quando in apertura di seduta, forzando il regolamento, ho consentito al sindaco e a 4 assessori di utilizzare oltre mezz’ora per rispondere a un’interrogazione, in luogo dei 5 minuti previsti dalle norme. Non si può pretendere l’imparzialità a sentimento e a convenienza. Sfugge spesso, comunque, un principio pacifico: il presidente del Consiglio garantisce l’ordinato svolgimento delle attività consiliari e l’esercizio dei diritti di tutti i consiglieri (non solo di quelli che lo hanno eletto) ma non perdendo i diritti e le facoltà connaturate alla carica di consigliere non può essere revocato o sfiduciato per ragioni politiche. Credo di avere dimostrato di sapere distinguere i due ruoli».

Il regolamento

Soddu è inflessibile: «Cocco, su formale richiesta, ha omesso di mettere in votazione l’inversione dei punti all’ordine del giorno come previsto dall’articolo 42. Invece è accaduto non solo che la proposta non sia stata messa in votazione, ma che sia stata aperta una discussione espressamente esclusa. La richiesta del capogruppo Calia nasceva da una constatazione molto semplice: si trattava di anticipare la discussione di tre delibere che avevano carattere di urgenza». Precisa: «Contrariamente a quanto affermato dall’opposizione, l’emergenza abitativa si sarebbe discussa come da ordine originale perché già prevista in un precedente Consiglio e quindi non soggetta a richiesta di inversione. Chi decide l’ordine di discussione, in democrazia, è la maggioranza che vota in Consiglio e non una singola persona. A maggior ragione quando questa è il presidente del Consiglio».

