Soddu chiede un ultimo Consiglio 

Non c’è due senza tre, e il quarto vien da se. Il proverbio della cultura popolare italiana conosciuto da tutti si affaccia con prepotenza nello scenario della politica nuorese, e la crisi infinita del comune di Nuoro, con il sindaco dimissionario Andrea Soddu, che ieri ha chiesto l’ennesima convocazione del consiglio comunale, la quarta appunto, al presidente del consiglio Sebastian Cocco, sempre per l’approvazione del bilancio di previsione. Il primo cittadino chiede di portare in aula per la quarta volta lo stesso documento, che la prima volta aveva lui stesso ritirato perché non aveva i numeri, mentre la seconda volta il 16 maggio è stato bocciato. Martedì invece la seduta è saltata perché non si sono presentate in aula le forze politiche fedeli a Soddu e mancava il numero legale. La richiesta è giustificata dal fatto che l’ultima seduta, il 28 maggio, la terza in cui è stato portato all’approvazione il bilancio ma la maggioranza non è entrata in aula era in prima convocazione. Soddu scrive: «è interesse dello scrivente riservarsi la facoltà sia di proseguire nell'iter deliberativo di approvazione del Bilancio 2024-2026 sia di usufruire della seconda convocazione». Da qui la richiesta di convocare entro il 4 giugno, giorno in cui se non ci sarà il bilancio arriverà il commissario e lo scioglimento del Consiglio.

