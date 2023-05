«Soddu allo sbando, si vada a votare» 

I punti all’ordine del giorno sono diversi, i temi senza dubbio interessanti. Oggi nell’aula consiliare del Comune di Nuoro, però, a fare breccia saranno soprattutto le polemiche. E nel mirino finisce ancora una volta il primo cittadino, Andrea Soddu. «Tanto per cominciare si porta un ordine del giorno che non riveste carattere d’urgenza - dice il consigliere Francesco Guccini -. Si forza la mano su tutto, anche sulla convocazione dei singoli Consigli. Il sindaco, oramai è acclarato, si regge sui muri dell’opposizione, del centrodestra. Qua si è allo sbando totale: ritorniamo alle urne, diamo la parola agli elettori».

Caos Comune

Il Consiglio comunale passa in secondo piano, quando ad alimentare le discussioni sono solo le spaccature tra i vari gruppi che compongono l’Aula. Quello scacchiere decretato dalle ultime elezioni comunali, ripetono in coro i detrattori del sindaco barbaricino, è solo un lontano ricordo. «Finalmente un po’ di chiarezza. A sei mesi dalla conferenze stampa di denuncia tenuta dall’Intergruppo, e a trenta mesi dall'inizio della legislatura, gli esponenti di Italia in Comune, Un’altra Nuoro-Un’altra Sardegna e Ripensiamo Nuoro hanno preso le distanze da un’esperienza di governo fallimentare - tuona Lisetta Bidoni, consigliera di Progetto per Nuoro -. Gli ex alleati di Soddu denunciano il comportamento “inadeguato e inconcludente” di un esecutivo che non è stato in grado di gestire, risolvere e portare a termine importanti dossier vitali per la città (mulino Gallisay, artiglieria, anfiteatro, centro intermodale, galleria di Mughina, Prato Sardo, monte Ortobene, Testimonzos e tanti altri)».

Smacco agli elettori

«Il punto fondamentale è il seguente: chi ha votato questa amministrazione lo ha fatto perché si è presentata con un certo schieramento e un certo programma - afferma Francesco Guccini -. Adesso è stato stravolto. Faccio un esempio lampante: Soddu, prima dell’elezione, ha sfidato al ballottaggio Pietro Sanna, proprio quella persona che gli regg i numeri. Non ci sono più i presupposti per andare avanti, il sindaco ha alterato la natura della sua stessa amministrazione». Guccini prosegue: «Il Consiglio è un organo sovrano, non può essere chiamato solo a ratificare le scelte di un sindaco che oramai è guidato da un’accozzaglia di consiglieri e di assessori». Tra i punti all’ordine del giorno i lavori a Toddotana e la Zps sull’Ortobene.