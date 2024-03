Soddu accende la piazza social 

Le elezioni regionali, con le 561 preferenze ricevute dai suoi concittadini, hanno lasciato il segno. Non tanto da portare (almeno per ora) alle dimissioni del sindaco, ma quel tanto perché Andrea Soddu “esca” di più dal palazzo di via Dante per incontrare i suoi cittadini. E lo fa là dove la piazza è più attiva, i social. Così, il primo cittadino che in questi anni ha comunque dedicato una giornata per incontrare a “palazzo” i nuoresi, sui social è super attivo, arrivando anche a rispondere dal suo profilo per dare spiegazioni alle contestazioni dei suoi amministrati su un muro pericolante di competenza dell’Asl. Contattato non risponde al telefono, ma non gli scappa nemmeno una battuta sull’elenco infinito di segnalazioni che gli stessi nuoresi gli fanno sulle decine di strade disastrate che chiedono vengano messe in sicurezza.

Soddu 2.0

La piazza social si scatena venerdì quando Soddu si fa fotografare durante un sopralluogo ai lavori di fresatura e bitumizzazione di via Ragazzi del 99, nel quartiere di Monte Gurtei, previsto nell’intervento dei lavori di rigenerazione urbana. Intervento che tra le altre cose prevede anche la risistemazione dei marciapiedi. Il post ha subito creato la reazione di decine e decine di cittadini. Molti ringraziano, dopo anni di attesa. A stimolare il sindaco, Paolo Manca che puntualizza: «Bel lavoro ma lì c’è un muro pericolante che prima o poi farà danno». Si tratta del muro di cinta del parco dell’ospedale Zonchello, puntellato da anni. Il sindaco, sui social risponde: «Purtroppo direttamente il Comune non può intervenire essendo quel muro di competenza dello Zonchello e quindi dell’Asl – scrive - ma abbiamo avviato delle interlocuzioni affinché si intervenga la più presto». Un intervento sul muro pericolante che, secondo il Manager dell’Asl Paolo Cannas, è in arrivo. Il manager dice che «quell’intervento rientra nei finanziamenti del Project financing che ci stanno aggiudicando in questi giorni, presto interverremo. C’è il progetto, si cambierà la mobilità con l’ingresso allo Zonchello che sarà nella parte più alta e si migliorerà la viabilità».

Mappa impietosa

Ma se Soddu sui social risponde per le competenze altrui, non lo fa per quelle esclusive del Comune. Il suo post per la bitumazione scatena una valanga di richieste: «Andrea ti invito a passare al Nuraghe, via Sturzo, via Croce condizioni pessime» scrive Adelaide Lallai. «Anche via Tridentina» e altre, segnala Maria Grazia Nieddu «sono trincee non strade». Ambrogio Ganga parla di Carta Loi «in condizioni pietose, senza marciapiedi, invasi dalle sterpaglie». L’elenco è infinito: via Cervi, vi Sereni, via Gonario Pinna, via Don Sturzo. Michele Pittorra aspetta il sindaco «in via Biasi» e c’è chi paragona via Enaudi a Gaza, chiede interventi in zona «Irilia». Chi asfalto nuovo in via Martiri della Libertà, o via Gallisay. Paola sollecita interventi sui marciapiedi indissesto. «Come fanno disabili o mamme col passeggino?». Maria Grazia invece parla di rischio fratture per chi si avventura in via Macchievelli. Daniela Giannotti dice: «Dopo 23 anni di attesa non ci meritiamo l’illuminazione ai Salesiani?». «E Carta Loi? Qui non ci sono nemmeno i marciapiedi» dice Alessandra Cancellu mentre Gino Dore e Luciana Porcheddu chiedono interventi in via Alghero o a Città Giardino. E poi via Macomer, via Cogoni. Elenco infinito di insoddisfazioni. Non solo social.

RIPRODUZIONE RISERVATA