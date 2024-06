«Soddisfatti del nostro percorso» 

Rush finale anche per Claudia Ortu e Giuseppe Farris, che chiudono la campagna elettorale nell’ultimo giorno utile rispetto gli altri tre sfidanti, Alessandra Zedda, Massimo Zedda ed Emanuela Corda. La candidata di Cagliari Popolare ha scelto il quartiere di Is Mirrionis. Quello di CiviCa 2024, invece, Marina Piccola. Entrambe si dicono «soddisfatti di questo percorso, indipendentemente dal risultato delle urne».

La scelta di Ortu

Alle 17 davanti alla Scuola Popolare dei Lavoratori di Is Mirrionis, che ha operato nel quartiere cagliaritano dal 1971 al 1975, Claudia Ortu è entusiasta di aver portato all’interno del dibattito pubblico «parole per noi molto importanti come quella di classe sociale, capitalismo e anticapitalismo», ha detto la candidata sindaca della lista Cagliari Popolare – Alternativa di Classe. «Siamo molto felici di concludere la campagna in questo luogo significativo», ha proseguito Ortu. «Bisogna decidere da che parte stare e soprattutto bisognerebbe votare a favore della propria parte politica, ossia della propria classe sociale che, nel nostro caso, è quella lavoratrice».

In Sa Fossada, così si chiama quello spazio tra via Is Mirrionis e via Cornialias, ad ascoltare la donna oltre a tante e tanti fedelissimi, anche due signore, sedute sotto il fresco degli alberi, che chiedono quel luogo «smetta di essere dimenticato da chi amministra». Ortu, kefiah sulle spalle, ha voluto insieme alle bandiere dei partiti politici che la sostengono anche quelle della Palestina per non dimenticare di «costruire la pace, mi porto addosso la lotta per il popolo palestinese».

La festa di Farris

È una festa, invece, l’incontro di Giuseppe Farris all’anfiteatro di Marina Piccola. Il candidato sindaco della lista CiviCa 2024, arriva alle 19.30. Stretta di mano e saluti con gli oltre cento sostenitori presenti sono d’obbligo. Ad aprire la serata la musica del gruppo Rock Side con le iconiche canzoni di Loredana Bertè, Lucio Battisti, Zucchero, Vasco Rossi. Poi tocca a lui: «La nostra campagna elettorale è iniziata molto tempo prima», ha detto Farris, ricordando che già oltre un anno e mezzo fa «deluso dall’amministrazione della sua città, ho deciso di scendere in campo. Abbiamo iniziato nell’ottobre scorso, quando con l’aiuto di 194 volontari abbiamo intervistato oltre 10 mila cagliaritani. Sono loro ad averci consegnato un programma fatto di misure concrete che noi andremo a realizzare».

Il candidato sindaco di CiviCa 2024 ha ripercorso i temi fondamentali del suo programma: «Cagliari ci sceglierà perché il programma è stato scritto dai cittadini, queste elezioni sono come un referendum tra chi vuole determinate cose e chi invece vuole, come noi, cambiarle». Prima di lasciare spazio alla musica dei Rock Side e dei Non soul funky, Farris ha però voluto salutare i presenti cantando “La storia siamo noi” di Francesco De Gregori, incassando un lungo applauso.

