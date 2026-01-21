«Soda caustica nella bottiglietta» 

«Dalle analisi risulta che la natura del campione analizzato sia molto probabilmente soda caustica». C’è voluto quasi un mese per avere una risposta, ma ora si sa che nella bottiglietta d’acqua gassata servita in un locale del centro di Carbonia ad Alessandra Madeddu, ingegnere di Carbonia finita in ospedale con gravi ustioni alla lingua e all’esofago, c’era questo pericolosissimo componente.

La denuncia

Un dettaglio fondamentale nell’inchiesta aperta il 30 dicembre dai carabinieri con l’ipotesi di reato di lesioni colpose, sulla quale ora interviene la diretta interessata che aveva deciso di rimanere in silenzio sino al risultato degli esami. Alessandra Madeddu, infatti, ha presentato una formale querela, tramite il suo avvocato Simone Saiu: «Mi è stata servita una bottiglietta d’acqua frizzante che ho versato in un bicchiere. Per aprirla sono sicura di non aver applicato forza. – racconta puntualizzando di non essere quindi convinta che fosse sigillata come è stato detto – Dopo aver sorseggiato il contenuto ho subito avvertito un forte bruciore alla lingua che si è diffuso all’esofago. È sopraggiunta una sensazione di nausea e, nel panico, ho chiesto al titolare cosa contenesse la bottiglietta e che venisse immediatamente chiamata un’ambulanza. Ciò che più mi dispiace è che all’inizio mi è stato chiesto se avessi effettivamente bevuto da quella bottiglia e che la situazione sia stata sottovalutata». La donna è stata immediatamente accompagnata al Sirai con una diagnosi di “ingestione accidentale di verosimile caustico con effetti tossici di sostanze corrosive aromatiche, acidi e alcali caustici con lesioni esofago gastriche da ingestione di sostanza caustica basica”. «Purtroppo, ho trascorso le festività in ospedale ed ancora oggi sono costretta ad una dieta semi-liquida - continua - e non so quali saranno le conseguenze. Ancora oggi avverto forti dolori. Spero vada tutto bene ma ho sporto querela affinché venga fatta luce su eventuali responsabilità non essendo concepibile che si rischi la vita in circostanze del genere. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino ed in particolare sarò sempre riconoscente ai medici ed al personale del reparto di chirurgia del Sirai per l'umanità e la professionalità dimostrate».

Il locale

La titolare del locale, Eleonora Chiaramonte aveva prestato la massima collaborazione durante i controlli che sono stati fatti subito dopo l’accaduto, spiegando che l’acqua era stata acquistata di recente e che la bottiglietta era sigillata. Ma ora, dopo l’avviso di garanzia ricevuto a seguito dell’arrivo degli esiti dell’esame, interviene l’avvocato William Zampieri che ha nominato per rappresentarla in questo percorso alla ricerca della verità: «Il 30 dicembre, quando la cliente mi ha informato del fatto, ho provveduto personalmente a contattare l'ufficio dei Nas di Cagliari per spiegare quanto accaduto – racconta il legale – il successivo 31 dicembre 2025, l'Asl Sulcis Iglesiente ha inviato degli ispettori nel locale della mia assistita, ove hanno effettuato un controllo dei locali e della conservazione delle bibite ed i prodotti per la pulizia del locale. In tale occasione veniva consegnata anche la fattura di acquisto dell'acqua». L’avvocato precisa che ad oggi «nessuna contestazione e/o sanzione è stata mossa alla signora Chiaramonte per alcuna violazione». Riguardo all’esito degli esami, aggiunge, «segnalo che, a seguito del controllo dei sanitari del 31 dicembre 2035 , del 2 e 3 di gennaio 2026, all'interno del ristorante non è stato rinvenuto alcun prodotto e/o contenitore con la presenza di soda caustica. Riteniamo - allo stato - che la bottiglia d'acqua fosse alterata all'origine».

