Socio da 70 anni del comitato di San Gemiliano, festa per l’ex sindaco 

Novant’anni di vita, settanta dei quali da socio del comitato di San Gemiliano. Giovanni Pani, già sindaco di Tortolì negli anni Settanta, è stato festeggiato dagli altri devoti che hanno prima partecipato (con l’uniforme estiva del comitato) alla messa, celebrata ieri a Sant’Andrea dal parroco don Piero Crobeddu e dal diacono Mario Pinna, e poi si sono ritrovati attorno al banchetto conviviale nei locali della chiesetta di San Gemiliano dove, ad agosto, si svolge la storica rassegna.

Funzionario al Consorzio di bonifica per 40 anni, Pani è stato in passato uomo di spicco della sezione cittadina della Democrazia cristiana. Nato in una famiglia di profonda fede religiosa, Giovanni Pani è fratello di don Mario Pani, missionario in Bolivia venuto mancare qualche anno fa. Sposato con Giuseppina Solanas, scomparsa sette anni fa, è padre di tre figli (Gigi, Mario e Barbara). Fa parte del comitato di San Gemiliano da quando aveva 20 anni. È uno dei pretoriani dell’associazione, che ieri ha voluto riservargli una giornata di festa a conferma della stima e del rispetto che anche i più giovani nutrono nei suoi confronti. Alla celebrazione ha preso parte anche Anettina Pani, la sorella del festeggiato, che di anni ne ha 96 e non è voluta mancare all’appuntamento. ( ro. se. )

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