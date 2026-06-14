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15 giugno 2026 alle 01:29

Societari, nella finale b bene la 4x400 del Cus Cagliari 

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In 3'14"37 la staffetta 4x400 del Cus Cagliari (Valerio Ardenghi, Enrico Campanaro, Francesco Alpigiano e Nicolò Caddeu), ritoccando lo stagionale di 3'16"76, corre veloce a Cosenza alla finale nazionale di serie B dei societari assoluti conquistando il primo posto (il primato sardo di 3'13"35 si avvicina). La formazione del capoluogo chiude la rassegna al penultimo posto.

Nella seconda giornata Francesco Alpigiano migliora il primato regionale dei 400 hs Junior col secondo posto in 52"10, Lorenzo Arba 1'58"26 (pb migliorato di 5”) negli 800 metri, Valerio Ardenghi 22"86 nei 200, Giovanni Dolis 44,71 nel martello, Simone Arba 16'56"75 nei 5000, Marco Demontis 5,32 nel lungo dopo i 12,07 del triplo.

Prove multiple

Emma Carboni (Amsicora) e Matteo Vacca (Libertas Campidano) nel tetrathlon A (60, alto, peso e 600 metri), Rossella Rinaudo (Atl. Iglesias) e Alessandro Cabboi (Atl. Selargius) nel B (60, lungo, vortex e marcia) e Anna Simeone (Amsicora) con Alessandro Aru (Gr. Pol. Dil. Assemini) nel C (60 hs, lungo, peso e 600 metri) si impongono nel corso della finale regionale del Trofeo Coni 2026, ieri a Serramanna. I sei atleti conquistano il diritto a partecipare alle finali nazionali, in Puglia dal 4 al 7 ottobre.

Strada a Ittiri

Giuseppe Fenu (M50, Algherorunners), davanti a Simone Cardone (M50, Amatori Olbia), e Carmela Romeo (F35, Studium et Stadium Sassari), su Annal isa Gaspa (F60, Atleticamente Sorso), sono i vinciotri della Corri Ittiri sui 12.500 metri.

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