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Atletica leggera.
20 giugno 2026 alle 00:18

Societari, il Cus in pista 

Le cagliaritane volano in Veneto per la Finale A Bronzo 

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Il weekend dell'atletica sarda, iniziato ieri a Sassari, prosegue oggi a Macomer, Uta e Banari mentre il Cus Cagliari è impegnato a Borgo Vallebelluna nella Finale A Bronzo dei Societari assoluti femminili. Il Cus schiera nei salti in estensione Sara Zoccheddu, le mezzofondiste Claudia Pinna e Giulia Innocenti, la velocista Elisa Marcello, le lanciatrici Annunziata Cattolico, Pamela Mannias e Benedetta Fiori, le ostacoliste Beatrice Porcu e Silvia Aru. Completano la squadra Virginia e Elisabetta Medda e Alessia Murroni. Sempre per la pista, allo “Scalarba” di Macomer (oggi il via alle 17, domani alle 9,45), organizzata dalla Fiamma Macomer, si disputa la due giorni dei campionati sardi individuali Master.

Dalla Penisola
Doppietta sarda negli 800 metri donne in settimana a Pistoia con Camilla Chessa (Ichnos), 2’15”71) e Marta Paderi (Atl. Selargius, 2’18”87). Nei 3000 metri successo per Elisa Spazzafumo (Atl. Edoardo Sanna Elmas, oggi in gara a Uta) col personale frantumato a 10’00”93 (aveva 10’43”04 del 2023). Nei 400 ostacoli 53”46 per Yuri Di Marco (Ichnos Sassari). Negli 800 personali di Alessandro Deidda (Atl. Selargius, 1’58”50) e Davide Erriu (Atl. Edoardo Sanna Elmas, 1’58”52). Invece a Rubiera Riccardo Spanu e Gabriele Motzo (entrambi Isolarun) si sono migliorati nei 3000, chiusi in 8'29”51 (-16”) e 8'30”64 (-6”).

Strada
Oggi alle 17,30 si corre la sesta edizione del Trofeo Atletica Uta, valido come campionato sardo individuale sui 5 Km di corsa su strada.

Sempre alle 17,30 c'è la Corri Banari Young con gare giovanili e di Fitwalking.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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