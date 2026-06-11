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12 giugno 2026 alle 00:26

Societari, il Cus Cagliari inizia dalla B maschile 

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È la finale B dei societari maschili con il Cus Cagliari impegnato a Cosenza domani e domenica (preludio alla finale A argento con la squadra femminile dello stesso Cus della settimana successiva) l'impegno più importante dell'atletica sarda in questo weekend.

Per la formazione cagliaritana saranno in pista gli ostacolisti Alpigiano e Campanaro, i velocisti Caddeu, Ardenghi, Congia e Manca, i lanciatori Dolis e Valente, i saltatori Filippone e Marco Demontis e i mezzofondisti Lorenzo e Simone Arba. Trasferta anche a Roma al trofeo Bravin, classica nazionale della pista, con 32 atleti isolani Under 16 e 18. Invece domenica a Serramanna (dalle 9) si disputa la finale regionale del Trofeo Coni di tetrathlon Under 14. Dopo le fasi provinciali sono al comando Emma Carboni (Amsicora) e Elia Podda (Pod. San Gavino) nel tetrathlon A, Sofia Soddu (Fluminimaggiore) e Pietro Grabesu (Pod. Sassari) nel B, Anna Simeone (Amsicora) e Michele Muru (Guspini) nel C. Domani gare giovanili su pista a Oristano (dalle 16) mentre per la corsa su strada l’appuntamento è con la “Corri Ittiri” (dalle 16,30).

Infrasettimanale

Avantieri a Pistoia netto progresso per Federica Nieddu (Shardana), 15"10 nei 100 hs Allieve, e 51”03 per Giona Calisai (id.) nei 400. Nei 100 metri 11"09 per Oliver Comoli (Olbia) e 12”71 per Alessia Musiu (Tespiense).

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