societari, ichnos e shardana si spartiscono i titoli sardi 

A Quartucciu, per il Campionato regionale di società Under 16 e Under 18 su pista, le sassaresi Shardana e Ichnos monopolizzano la scena: alla prima vanno i titoli Allievi (6023 punti) e Cadette (9026), alla Ichnos, invece, quelli Allieve (5695) e Cadetti (7627).

Le gare

La due giorni di gare ha visto in rassegna le eccellenze giovanili isolane. In evidenza, tra gli Allievi Francesco Cherchi (Cus Sassari) primo nei 110 hs con il crono di 14”86 (-5,3 e 805 punti), Francesco Alpigiano nel lungo con 6,82 m (838 punti, ma vento irregolare di +3,4 m/s). Bene la 4x100 della Tespiense, vittoriosa in 44”10 (813 pt.). Tra i Cadetti, Andrea Cammilleri (Sulcis Carbonia) fa una preziosa doppietta e chiude i 110 hs in 13”98 (-3,9 l, 884 pt) e i 300 metri in 38”06 (810), nel triplo, Christian Atzori (Dinamica), vola a 12,32 metri (+4,3, 841 pt). Giorgio Lovigu (Olbia) lancia il giavellotto a 47,73 m (829 pt) mentre Matteo Solaro (Nuova Atletica Sardegna) chiude la 5 km di marcia in 25’15”75 (816 pt).

Dominio della Ichnos nella 4x100, chiusa in 46”62 (865). Tra le Cadette, la talentuosa Vittoria Pasciu Basciu sigla le due migliori prestazioni individuali in assoluto vincendo gli 80 metri in 10”28 (-1,2, 903 punti) e i 300 in 41”67 (934). Veronica Nieddu (Shardana) vince gli 80 hs in 13”13 (-3,7, 816 pt), e Laura Porcu (Amsicora) salta 5,13 m (-2,0, 858). Rebecca Rinaudo (Iglesias) lancia il giavellotto a 36,27 metri (883 punti).

Il miglior punteggio tabellare di squadra arriva dalla Tespiense che stravince la 4x100 in 39”63 (1066 punti).

