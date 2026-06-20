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Atletica leggera.
21 giugno 2026 alle 00:41

Societari, due podi del Cus 

Zoccheddu vince il triplo, Cattolica seconda nel martello 

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Occupa la parte medio-alta della classifica il Cus Cagliari dopo la prima giornata della finale dei Societari A Bronzo in corso a Borgo Vallebelluna (BL). Punteggi importanti per Sara Zoccheddu, prima nel triplo con 12,85 (+2,9), Annunziata Cattolico, seconda con 48,33 nel martello, Beatrice Porcu, quarta nei 400 metri col personale di 57”19, Pamela Mannias quarta nel peso con 12,16 metri.
Un po’ meno “pesanti” le prestazioni di Elisa Marcello sesta nei 100 metri con 12”27 (-2,4), Silvia Aru, settima in 15”30 nei 100 ostacoli (-0,8) e Virginia Medda in 11’49”56 nei 3000 siepi, Giulia Innocenti nona nei 1500 con lo stagionale di 5'04”37. In chiusura di serata settima piazza per la staffetta 4x100 (Silvia Aru, Elisabetta Medda, Elisa Marcello e Sara Zoccheddu) in 48”80, seconda prestazione stagionale sarda assoluta dopo il 48”70 della Cagliari Atletica leggera.

Sassari
Venerdì a Sassari salto triplo in evidenza con Giacomo Caredda (Amsicora) alla sua prima volta oltre i 14 metri, con 14,14 (+1.4), e Martina Carboni (Ichnos) al personale di 11,69 (+0.3). Nel peso Junior, con l'attrezzo da 6 chilli, personale a 12,47 per Costantino Pio Vargiu (Podistica Sassari). Tra gli Assoluti 10,97 per Simone Picci (Tespiense) e 10,39 per Maria Grazia Caggiari (Atl. Selargius).

Master
Ieri a Macomer si sono laureati campioni sardi dei 100 metri Daniela Lai (F45, 12”44), Andreina Marcia (F50, 13”73), Monica Dessì (F60, 14”11), Giuseppe Perra (M35, 11”41), Davide Chelo (M40, 11”57) e Gavino Ruggiu (M45, 11”88).

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