Societari, Cus Cagliari come nel 2024 

Ai campionati regionali di società, conclusi ieri allo stadio dei Pini di Sassari, dominio del Cus Cagliari in campo maschile e femminile come nel 2024. Erano in palio i pass per i campionati nazionali assoluti e il Cus, in campo maschile, sbarca in serie B mentre le ragazze si confermano per gli italiani Serie A Argento.

Nel corso della manifestazione, da segnalare il nuovo record sardo under 18 e under 20 della 4x100 della Delogu Nuoro (Bonaglini, Bianchina, Brau e Sciolti) che ha fermato il cronometro a 48”43.

Elisa Marcello (Cus Cagliari) ha corso i 200 in 24”08, tempo di rilevanza europea ma che potrebbe non essere omologato per questioni legate alla pista.

Karalis 10

Marco Mattu (Cagliari Marathon Club) ed Enrica Pintor (Isolarun) hanno vinto la nona edizione della Karalis 10, terzo Memorial Nicola Carboni, gara di corsa su strada sui 10 chilometri sul lungomare di Su Siccu. Organizzata dalla ASD Nuova Atletica Sardegna e dall'Associazione Insieme Contro Il Dolore, la Karalis 10 ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla lotta al dolore cronico e oncologico. Mattu (M45) ha preso il comando della gara sin dai primi metri e ha chiuso i tre giri del tracciato in 33’38”, 30 secondi oltre il personale.

Più incerta la gara femminile: la Pintor (F40) ha seminato Roberta Ferru (Cagliari Atl. Leggera, F55) al secondo giro, andando a vincere in 41’14 su Marta Ibba (Atl. Buddusò), 41’37 e la Ferru, 42’12. (g.i.)

