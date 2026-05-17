Societari, conferma Cus 

Trascinato da Eugenio Meloni (1037 punti) e Elisa Marcello (1014) il Cus Cagliari firma la sua terza doppietta consecutiva ai societari di atletica. Per "Sa Duchessa" sono 51 gli allori nei 15 lustri della sua storia. Il Cus, con 11844 punti (conferma in serie A Argento), ha preceduto l'Ichnos Sassari tra le donne mentre tra gli uomini, con 11196 punti, si è imposta sulla Gonone Dorgali, 10112.

Le gare

Anche ieri come sabato vento e temperatura bassa. In apertura Beatrice Porcu (Cus Cagliari) firma il successo nei 400 hs in 1'03"23 su Giulia Marongiu (Lib. Campidano, pb di 1'08"80). Tra gli uomini Francesco Alpigiano (Cus Cagliari) è primo in 53"47 su Yuri Di Marco (Ichnos, 54"57).

I 200 metri donne vanno ad Elisa Marcello (Cus Cagliari) che si impone in 24”23 (-0,2) su Emma Manconi (Ichnos, 25”56). Francesco Cherchi (Cus Sassari) è il primo tra gli uomini in 22"03 (pb) davanti a Daniele Deiana (Atl. Olbia, 22"18). Va al Cus Cagliari (Ardenghi, Campanaro, Alpigiano Caddeu) la staffetta 4x400 maschile, chiusa in un ottimo 3'16"76. Tra le donne prevale l'Ichnos (Cuccaru, Chessa, Sotgiu, Nuvoli) in 4'06"15. Maria Paola Sotgiu (Ichnos) vince gli 800 metri in 2'17"37 su Marta Paderi (Atl. Selargius, 2’24”00), mentre tra gli uomini Michele Murenu (Cagliari Marathon), dopo i 1500, fa 1'55"33 davanti a Filippo Verlezza (Dinamica, 1:55.28). Doppietta Mei (Academy Olbia) nei 5000 con Francesco a 14'55”45 e Maria in 18’13”88.

I concorsi

Bastano quattro salti a Eugenio Meloni (Cus Cagliari-Carabinieri) per far sua la gara di salto in alto: 2,00 metri, 2,05, 2,10 e 2,14. Nel lungo Elias Sagheddu (Delogu Nuoro) piazza 6,95 alla sesta prova (-2,2). Dietro di lui Christian Zucca (Gonone Dorgali), 6,91 (+0,9). Nella pedana donne Sara Zoccheddu (Cus Cagliari), 5,51 (+1,0) al primo salto, vince la gara su Camilla Pirisi (Ichnos), 5,29 (-2,7). Un lancio di 39,48 metri di Benedetta Fiori (Cus Cagliari) vale il successo nel giavellotto su Rebecca Rinaudo (Cus Cagliari) mentre nel martello il primo è Giacomo Grillo (Ichnos, 49,62) con lo Junior Giovanni Dolis (Cus Cagliari, 46,81) miglioratosi di 10 metri. Nel disco bis di Pamela Mannias (Cus Cagliari, 37,61), dopo il peso, con Sofia Onida (Shardana) a 37,10.



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