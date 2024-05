societari AsSOLUTI NEL SEGNO DEL cus  

Un doppio duello con lo stesso esito: il Cus Cagliari si è preso il titolo regionale ai campionati Societari assoluti di atletica leggera, conclusi ieri a Sassari. L’Ichnos, ha tentato invano di contrastare la squadra universitaria ma ha dovuto cedere ed è stato entusiasmante il testa a testa tra le formazioni maschili, alla fine separate da 9 punti (10958 a 10949).

Più ampio invece il divario nella sfida femminile, in cui la capitana Claudia Pinna ha contribuito con più di 1700 punti, frutto dei successi nel mezzofondo (1500 e 5000). Ha brillato anche Beatrice Porcu (1’02”63 nei 400hs), mentre sui 100 Giulia Mannu (12”18) si è arresa a Emma Manconi (12”04), anche se si è rifatta nei 200. Non ha tradito Maria Paola Sotgiu (Ichnos) prima negli 800 (2’14”42) e nei 400 (57”32). Tre centimetri nel triplo hanno separato Alessia Farci (Cus) dalla doppietta con il lungo: si è arresa alla compagna Sara Zoccheddu che ha vinto anche l’alto. Sui 3000 siepi, bella prestazione di Ginevra Mei (Academy Olbia) in 11’24”70.

Tra gli uomini, Oliver Comoli (Atl. Olbia), capace di correre i 100 in 10”73 (+1,4) e Alessandro Lecca (Cagliari Marathon, 22”56 sui 200) si sono spartiti la velocità, con Raffaele Murenu (Amsicora) dominatore nel 400 in 49”51. Un altro olbiese, la Promessa dell’Academy, Francesco Mei, ha vinto i 5000, ma nei 1500 si è dovuto arrendere a Itochor Meloni (Cus Cagliari) primo anche sugli 800 (1’54”23) davanti a Stefano Ferreri.

