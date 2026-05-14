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15 maggio 2026 alle 00:10

Societari a Macomer: tutti contro il Cus Cagliari 

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Si riparte dalla doppietta del Cus Cagliari nel 2025 e si arriverà domenica sera ai nuovi campioni sardi assoluti per Società. Due i giorni di gara allo stadio Scalarba di Macomer (domani e domenica dalle 16). Iscritti alla competizione tra gli uomini sono Cus Cagliari, Amsicora, Atl. Selargius, Libertas Campidano, Pol. Gonone Dorgali, Ichnos, Cus Sassari e Shardana, tra le donne ancora Cus Cagliari, Amsicora, Atl. Selargius, Libertas Campidano e Ichnos, Cus Sassari e Shardana. Lo scorso anno al "Tonino Siddi” di Sassari il Cus Cagliari si aggiudicò il suo 48° titolo sardo femminile (culminato nel 1991 col sesto posto in Serie A Oro), davanti a Atletica Selargius, Ichnos e Academy Olbia, mentre nella gara maschile il sodalizio di Sa Duchessa precedette Ichnos, Gonone Dorgali, Selargius, Campidano, Amsicora e Shardana. E se il Cus Cagliari è da decenni il dominatore tra le donne, è l'Amsicora, dopo il Cus Cagliari, a vantare il maggior numero di titoli regionali assoluti, 18 maschili e 6 femminili tra il 1946 e il 1975, con vertice il decimo posto italiano assoluto uomini nel 1954.
Domani e dopo la classifica verrà costruita sulla base di 14 risultati del programma tecnico della due-giorni mentre per le classifiche nazionali (le ragazze del Cus Cagliari hanno bisogno di 11700 punti per confermare la presenza in A Argento mentre tutte le altre devono qualificarsi alla serie B interregionale) verranno stilate considerando i risultati ottenuti dal 1° aprile al 17 luglio.

Alle finali nazionali dello scorso anno il Cus donne fu quinto in A argento (a 3 punti dalla promozione in A Oro), salirono in Serie B maschile Cus Cagliari (terzo a Borgo Val Belluna) e la Ichnos Sassari (decima ad Ancona).

Fuori regione
Impegnati in altre sedi gli atleti sardi tesserati nella Penisola. Come Elisa Pintus (Bracco Atl. Milano) e Emanuele Perra (Riccardi) in Lombardia, Luca Flore (Acquacetosa) e Maullu, Piras e Renolfi (tutti Nissolino) nel Lazio.

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