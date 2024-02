Società vicina alla camorra, beni sequestrati 

Gli uffici tecnici sono in Campania, per la precisione a Pozzuoli, in via Antiniana, ma la sede legale è in Sardegna, in Corso Asia, all’interno di un grande condominio residenziale. Per il procuratore distrettuale antimafia di Napoli, Nicola Gratteri, la società Etica Spa di Assemini sarebbe in qualche modo riconducibile al clan dei “Casalesi”. Per questa ragione sarebbe stato proprio il numero uno della Dda campana a ottenere dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una misura di prevenzione che ha fatto scattare il sequestro dei beni per 55 milioni di euro nei confronti di Antonio D’Amico, 79 anni, imprenditore del settore dei rifiuti, ritenuto vicino al clan che governa la provincia di Caserta. E tra i beni sequestrati dai giudici ci sono anche le quote della società di Assemini, specializzata nelle realizzazione di impianti per la potabilizzazione delle acque, depurazione dei reflui, trattamento e smaltimento dei rifiuti e bonifiche ambientali.

Il decreto

L'avviso del decreto firmato dal Tribunale campano è stato notificato in questi giorni alla Camera di Commercio di Cagliari, come prevede la norma. A indagare sull’azienda asseminese ci sono anche gli uomini della sezione operativa sarda della Direzione investigativa antimafia. Oltre ad Antonio D’Amico, destinatario del provvedimento, il sequestro è stato proposto anche ai cosiddetti «terzi intestatari», tra questi è indicata proprio la società Environmental Technoligies International Spa (in sigla Etica Spa, ex Entei) con una quota nominale di 300 mila euro. L’imprenditore 79enne - secondo l’Antimafia - gestirebbe indirettamente anche le aziende Ibi-Idrobioimpianti SpA, la Ifd srl e la Servizi difesa ambiente (Sda), tutte quante impegnate nella depurazione, nei servizi di consumi idrici e nella costruzione di opere pubbliche per il trasporto di fluidi.

La società

Il maxi-sequestro di beni per 55 milioni di euro è stato eseguito due settimane fa dalla Direzione investigativa antimafia (Dia). La Entei Spa (anche lei con sede legale ad Assemini, poi diventata Etica Spa nel 2019) è definita dagli inquirenti «di primaria importanza nel settore dei processi e tecnologie per la salvaguardia dell’ambiente». La Dia ha fatto sapere che alle aziende sequestrate è già stato nominato un amministratore giudiziario e le attività non si fermeranno. Tra i clienti della Etica, come testimoniato dallo stesso sito dell’azienda, spiccano tra gli altri la Presidenza del Consiglio, le regioni Campania e Calabria, varie città, acquedotti in mezza Italia e Abbanoa, il gestore idrico dell’acqua e delle fogne in Sardegna. Tra i motivi che avrebbero convinto il procuratore Gratteri a chiedere la misura di prevenzione e il sequestro dell’impero di Antonio D’Amico ci sarebbero rapporti con esponenti dei clan Mallardo e Zagaria e recenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. L’imprenditore sarebbe stato aggiudicatario di tanti grossi appalti per la realizzazione e gestione delle discariche nella regione Campania e soprattutto del Napoletano.

